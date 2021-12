'Flinke teleurstelling' voor cliënten na brand in houtwerkplaats

In het gebouw is veel rookontwikkeling. (Rechten: Persbureau Drenthe)

Het is een klap voor gehandicaptenzorginstelling De Trans. Vannacht brandde in Emmen een houtwerkplaats voor hun cliënten af. "Het is een flinke teleurstelling, zeker in deze coronatijd", zegt zorgmanager Mark van Mossel.

De buitenwerkplaats voor de cliënten bestond sinds een jaar of twee. "Die is nu helemaal verwoest", zegt Van Mossel. "De brand is ook een beetje overgeslagen naar het pand zelf, daar is iets van de binnenwerkplaats beschadigd. Gelukkig heeft de brandweer grotere schade voorkomen."

Houtbewerking

In werkplaats wordt de cliënten dagbesteding aangeboden. Ze maken onder meer stoelen, tuinmeubels en vogelhuisjes. Die afdeling is nu compleet verwoest.

Deze week kunnen de cliënten in het pand aan de Jacob le Mairestraat in Emmen niet terecht. "Ze kunnen wel naar een andere locatie als ze willen." De Trans kijkt of er een unit op het terrein geplaatst kan worden, zodat ze snel weer dagbesteding op die plek kunnen bieden. Van Mossel hoop dat dat maandag alweer mogelijk is.

Ook de medewerkers van De Trans reageren verslagen op de brand, zegt Van Mossel. "Je merkt wel bij hen dat ze zich afvragen hoe we dit gaan oplossen. Maar ondanks de grote ramp denkt ook iedereen mee in oplossingen."

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Daar wordt nog wel onderzoek naar gedaan. "We kijken of ze camerabeelden kunnen vinden", besluit Van Mossel.

Lees ook: