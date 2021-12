Museum aast op pistool van verzetsman in Tweede Wereldoorlog

Erik Zwiggelaar in zijn museum (Rechten: RTV Drenthe/Lydia Tuijnman)

Erik Zwiggelaar van oorlogsmuseum Ergens in Nederland, in Emmen, heeft zijn oog laten vallen op een wapen dat onlangs bij de politie is ingeleverd tijdens de wapeninleveractie 'Drop je knife'. Het zou gaan om een pistool dat in de Tweede Wereldoorlog van verzetscommandant Albert Leffers uit Gasselternijveen was.

Tijdens de actie 'Drop je knife' kon iedereen straffeloos verboden wapens inleveren bij de politie. In Beilen werd het wapen ingeleverd waar het Zwiggelaar om draait. "Ik kreeg een tip van iemand die in de krant had gelezen dat het om het wapen van Albert Leffers zou gaan", legt de Emmenaar uit.

Weinig informatie

Het gaat om een pistool van het merk Walther uit de jaren '20 of '30; een vooroorlogs exemplaar dus. Maar of het van Leffers is geweest, weet Zwiggelaar niet honderd procent zeker. "Ik ben gaan bellen met de politie en de familie om het verhaal compleet te krijgen", vertelt hij.

Maar hij heeft nog steeds geen zekerheid. En alleen als hij het werkelijke verhaal erachter kent, wil hij het pistool in zijn museum laten zien. "Ik ben erin gedoken, maar ik kom niet veel verder. Ik probeer aan te tonen dat ik een belang heb bij het bewaren ervan, maar daarvoor weet ik nog te weinig", zegt hij. Als mensen meer informatie hebben, houdt Zwiggelaar zich dan ook aanbevolen.

Nog niks gehoord van het OM

Het wapen zelf ligt of nog op het bureau of inmiddels bij justitie, vermoedt de Emmenaar, "Ik ga ervan uit dat het nog niet vernietigd is. De ervaring leert dat dat niet zo snel gebeurt. Ik heb contact opgenomen met het Openbaar Ministerie, maar ik heb nog niks weer gehoord."