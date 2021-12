50PLUS Assen wil woningen op terrein JWF-kazerne

50PLUS in Assen ziet graag dat er woningen worden gerealiseerd in de panden op het terrein van de Johan Willem Frisokazerne in Assen. De kazerne zou dan moeten verhuizen naar het terrein naast het TT Circuit. Goed voor de woningmarkt én Defensie krijgt er een moderne kazerne voor terug, is het idee van 50PLUS.

Volgens 50PLUS-fractievoorzitter Clemens Otto spelen er twee zaken waardoor de verhuizing van de kazerne goed uitpakt voor Assen. Aan de ene kant moeten de panden op de kazerne verduurzamen. Ze moeten energieneutraal worden gemaakt voor de toekomst. "Een enorme uitgavenpost en Defensie heeft al jaren tekorten."

Aan de andere kant wordt het kazerneterrein te groot, vindt Otto. Het terrein werd vroeger gebruikt voor dienstplichtige soldaten. "Nu de dienstplicht is verdwenen worden veel gebouwen niet gebruikt en is er veel ruimte over." Ook loopt onderhoud achter. "Als je een hele grote tuin hebt en je dat moet onderhouden, doe je alleen maar de plekken waar je vaak komt." Dit ziet Otto ook bij de panden op de kazerne: "Er staan bijvoorbeeld twee wachthuisjes aan de voorkant met scheuren in de muren. Het is verpauperd en dat is zonde."

Defensie niet wegjagen

Een beter idee vindt Otto dan ook om de panden op het terrein van de Johan Willem Frisokazerne om te bouwen tot woningen voor ouderen, jongeren en gezinnen. Dan moet er natuurlijk ook veel worden opgeknapt en verduurzaamd, maar dat zou dan betaald moeten worden door particulieren. "Met het woningtekort zijn er heel veel mensen die in zo'n monumentaal pand willen wonen vlakbij de binnenstad en aan de Vaart. Het is een impuls voor de binnenstad." Otto vindt het dan wel van belang dat de authentieke gebouwen bewaard blijven. Maar dat er dus nieuwe partijen komen die de panden beter kunnen onderhouden.

50PLUS wil Defensie zeker niet wegjagen, benadrukt Otto. "Een kazerne voor Assen moet kosten wat het kost behouden blijven." Een nieuwe en toekomstbestendige kazerne bouwen op maat naast het TT Circuit, is volgens hem een goede oplossing. Zo hebben de militairen daar alle ruimte, zitten ze vlakbij het oefenterrein en bij de op- en afritten van de A28. Toch zitten er wel wat haken en ogen aan deze verhuizing. Want deze locatie heeft nu nog het stempel Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ). Deze zone moet uitgroeien tot een recreatief gebied met een aantrekkingskracht voor toeristen. Een kazerne valt daar niet onder.

Gesprek aangaan

Kortom, of het idee haalbaar is, is nog van veel zaken afhankelijk. Zo moet Defensie willen verhuizen, moeten er particulieren zijn die de panden willen verbouwen en verduurzamen, en moet de TRZ worden worden 'geruild' met het kazerneterrein. Maar 50PLUS vindt het van belang om in ieder geval het gesprek hierover aan te gaan: "Er ligt een enorm mooi terrein met prachtige monumentale panden. Laten we dit zomaar staan of gaan we er optimaal gebruik van maken?"

