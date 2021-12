Na 17.00 uur geen kerkdienst meer: 'Moeten het goede voorbeeld geven'

Dit besluit is genomen "in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie", melden de kerken. Overdag kunnen er wel diensten gehouden worden. Weliswaar met de nodige coronamaatregelen.

Kerkgangers moeten anderhalve meter afstand houden en bij verplaatsing in de kerk is een mondkapje verplicht. Koren mogen wel blijven zingen, maar ook de koorleden moeten afstand houden tot elkaar.

'We zijn teleurgesteld'

De geloofsgemeenschap H. Henricus uit Klazienaveen heeft begrip voor het besluit van de bisschoppen. "Als de bisschoppen het belangrijk vinden om de coronaregels uit te breiden, dan is het aan ons om dat te volgen", is de logische uitleg van een woordvoerder van de kerk. "We zijn erg teleurgesteld, maar het is wel belangrijk dat we het goede voorbeeld geven."

"Dit betekent voor ons dus geen doordeweekse avondvieringen en ook geen zaterdagvondviering meer." Maar de grootste klap komt met Kerstmis. Ook dan zijn er na 17.00 uur geen vieringen.

Alternatieven

"We zijn volop aan het nadenken over alternatieven. Op eerste kerstdag hebben we een livestream, waarop mensen de dienst kunnen volgen." Verder wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid om diensten, zoals de gezinsdienst, te verplaatsen van de avond naar de dag. "Maar daar moeten we eerst nog over overleggen."

Daarnaast komt er ook een aanmeldplicht voor mensen die met Kerstmis naar de kerk in Klazienaveen willen.