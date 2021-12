Qbuzz veegt ultimatum over asielbussen van tafel, vakbond voert actie

Buschauffeurs die op de lijnen rijden, klagen al jaren over overlast van bepaalde groepen asielzoekers uit het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De chauffeurs krijgen te maken met scheldpartijen, agressief gedrag of zelfs fysiek geweld, vaak wanneer mensen geen kaartje willen kopen.

Onderzoek afwachten

FNV Streekvervoer wil dat er zo snel mogelijk beveiligers meerijden op de ritten van lijnen 72 en 73, om de veiligheid van de chauffeurs te waarborgen. Voor Qbuzz komt die maatregel volgens woordvoerder Michel van der Mark te vroeg. "We zijn ons eigen onderzoek gestart naar het gevoel van onveiligheid bij de chauffeurs. Dat loopt en de resultaten daarvan willen we afwachten. Daarvoor vragen we tijd aan de FNV", zegt Van der Mark, die ook zegt dat de vakbond is uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.

Vakbondsbestuurder Edwin Kuiper zegt dat chauffeurs zich beledigd voelen door het onderzoek, omdat de problemen al zo lang spelen. "Onze voorwaarde om toch mee te doen aan het onderzoek, was dat er per direct verscherpte maatregelen op de lijnen komen. Dat wil Qbuzz niet, dus gaan we binnenkort actievoeren." Wat die actie precies inhoudt, en of de chauffeurs mogelijk gaan staken, wil Kuiper nog niet zeggen.

Pendelbussen en toezicht

Qbuzz benadrukt dat er al veel maatregelen getroffen zijn tegen de problemen op de buslijnen. Overdag en 's avonds zijn er volgens Qbuzz toezichthouders aanwezig op het station van Emmen en bij de bushalte vlakbij het azc. Daarnaast rijden er pendelbussen tussen het asielzoekerscentrum en de stations van Emmen en Zwolle, al rijden die niet de hele dag.

Van der Mark: "Het is dus niet zo dat er helemaal niets gebeurt. De inzet van boa's op alle ritten van de lijnen kost heel veel geld, we willen geen overhaaste beslissingen nemen."

'Qbuzz verantwoordelijk voor werkomgeving'

De vakbond erkent dat de problemen op de buslijnen complex zijn en dat niet alleen Qbuzz voor de oplossing zou moeten opdraaien, maar het busbedrijf heeft volgens FNV wel een verantwoordelijkheid voor haar werknemers.

"Het is niet vreemd dat Qbuzz naar andere partijen, zoals de politiek, kijkt voor maatregelen op bijvoorbeeld de stations. Maar Qbuzz moet wel zorgen voor een veilige werkomgeving voor het personeel en dat zijn de bussen", zegt Kuiper. Ook loopt er volgens hem een onderzoek van de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de werkomstandigheden van de buschauffeurs.

