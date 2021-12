Van haaien naar kunst: zo gaat het nieuwe onderkomen van CBK Emmen eruitzien

De gemeente Emmen maakte vandaag een voorlopig ontwerp voor de nieuwe tentoonstellingsruimte bekend. De verwachting is dat het CBK rond de zomer van 2023 kan verhuizen van de huidige locatie naar de nieuwe stek in het Rensenpark.

De nieuwe expositieruimten van het CBK bevinden zich ondergronds en zijn dan via de bestaande trap en lift bereikbaar. De plek van het voormalige haaienbassin blijft herkenbaar doordat de vuistdikke glaswand grotendeels behouden blijft.

Bovenloopje

"Het bovenloopje, waar vroeger de haaien gevoerd worden, blijft ook intact", aldus wethouder Robert Kleine. "En bezoekers kunnen toekomstige exposities ook van boven bezichtigen."

Door het openbreken van de ruimtes zijn omvangrijke ruimtes ontstaan met een hoogte van wel vier tot vijf meter. Ideaal als expositieruimte, aldus collega-wethouder Jisse Otter.

De nieuwe bovengrondse entree naar de kelders (Rechten: Gemeente Emmen)

Ruimte en licht

De kelderruimten van het voormalige Biochron zijn opnieuw ingedeeld en bieden daardoor veel ruimte en licht voor tentoonstellingen. Volgens Otter is het oude Biochron goed voor een oppervlakte van 2200 vierkante meter. Ongeveer de helft daarvan is bestemd voor het CBK. "Het restant is straks beschikbaar voor een of meerdere partijen. Maar daar kijken we later naar."

De wethouder verwacht dat er begin volgend jaar een definitief ontwerp op tafel ligt. Het maken van de ombouw kan dan eind volgend jaar starten, een klus die vermoedelijk een jaar gaat duren.

Naast de oude Biochronruimte gaat ook de bovenliggende ruimte op de schop. Volgens Otter wordt die voorzien van de nodige beplanting en waterpartijen. De kubusvormige restanten van het oude Biochron blijven zichtbaar en doen straks dienst als ingang, nooduitgang of bovenraam voor de belichting. In totaal is er 5,5 miljoen euro gereserveerd voor alle aanpassingen.

Geen bieb

Wat betreft de invulling van de andere helft van het Biochron, sluit Kleine alvast uit dat de de bibliotheek van Emmen daar komt. De bieb gaf eerder dit jaar aan uit het jasje te groeien aan het Noorderplein. "De bibliotheek maakt momenteel gebruik van een ruimte van 3500 vierkante meter. Dus het Biochron biedt geen oplossing."

Doorkijk vanuit nieuwe ingang naar het Rensenpark (Rechten: Gemeente Emmen)