Djammen: Blackfields, country uit het veen

"Nou ja, we kennen elkaar al heel lang eigenlijk. Tien jaar geleden heeft hij mij al een keer gevraagd", knikt Rick Boers richting zijn medebandlid Marcel Temmen. Toen zou er ook al een band komen. "Maar ja, dat kwam er steeds maar niet van."

'Wanneer beginnen we?'

Vier jaar geleden pakte Rick de handschoen op. "Toen heb ik hem benaderd met de vraag wanneer we nou eindelijk een keer zouden beginnen." Marcel beaamt dat en vertelt over de vele loze afspraken die tijdens het bierdrinken gemaakt worden in de late uurtjes. Afspraken die een dag later vertroebeld waren. Tot dat ene moment.

"In één keer belde hij mij op", zegt Marcel. Rick vroeg hem om samen muziek te maken. De vraag bleek serieus. "Is goed, laten we maar doen", was zijn antwoord. Later werd zangeres Kelly de Veen erbij gevraagd en Blackfields was geboren. "Het is vanuit de gezelligheid begonnen", meent Rick. "En dat moet ook blijven", vult Marcel aan.

"De klik was direct goed", vertelt Marcel. "We hebben een paar weken geoefend en het werd steeds een beetje beter." Zo ontstonden ook de eerste liedjes. Echt veel optreden heeft de band nog niet gedaan, maar ze hopen dat de komende tijd wel meer te gaan doen. Daarnaast werk Blackfields ook samen met Neo Music in Bovensmilde. Samen willen ze de kwaliteit van de muziek naar een hoger plan tillen, vertelt zangeres Kelly.

Witte Wieven

De band speelt vooral Engelstalige muziek, maar heeft ook al een Drents uitstapje gemaakt met Witte Wieven. "Mijn vader heeft dat nummer geschreven", vertelt Rick. "Ik vond dat zelf ook een hele mooie tekst." Hij goot over de tekst en de muziek van zijn vader een Blackfields-sausje, met als resultaat een nummer dat de band als een gegoten jas zit. "Mijn vader vond het ook mooi."

De streektaal is voor Blackfields niet per se een uitdaging. "Wij spreken elke dag Drents hè", zegt Kelly nuchter. Volgens haar is wisselen tussen de beide talen geen probleem. Marcel voegt nog toe dat dit ook het enige Drentstalige nummer in het repertoire is, maar wellicht komt daar nog eens verandering in. "Ik vind het wel mooi om in het Drents te schrijven", erkent Rick. "In het Engels is wat lastiger hè."

Single

Wie graag wat van Blackfields wil horen: binnenkort verschijnt de single Disappointment. "Als het goed is wordt daar ook nog een clip bij gemaakt", vertelt Marcel. "Rick is nog aan het schrijven met nieuwe nummers en ook Kelly is nog aan het schrijven. Dus we hopen met nog wat meer op de proppen te komen."

