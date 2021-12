Restaurant De Vlindertuin beste van Drenthe: 'Maar helaas zijn we niet open om het te vieren'

En dus zijn er geen genodigden met een glas champagne in de hand in het restaurant te vinden, maar tref je er alleen Jilt en Froukje Cazemier aan. Toch is het koppel, dat al 23 jaar De Vlindertuin runt, niet minder trots op de uitverkiezing. "Tuurlijk is het een dubbel gevoel, maar de vreugde overheerst", vertelt chef-kok Jilt Cazemier.

Bevestiging

Het sterrenrestaurant is voor de tweede keer de beste van Drenthe. "Het bevestiging dat mensen blij worden van ons", legt gastvrouw Froukje Cazemier uit. "Lekker tafelen, de tijd nemen, ontspannen en genieten van smaak in combinatie met wijn. En daar worden wij ook blij van."

Door de nieuwe coronamaatregelen moet het restaurant de deuren om 17.00 uur sluiten. En dat terwijl gasten gemiddeld tussen de vijf of zes uur dineren bij De Vlindertuin. "Alleen lunch serveren was voor ons ook geen optie. Dit is niet een land zoals Frankrijk, waar luxe lunchen normaal is", vertelt de chef-kok. "Dus hebben we besloten om dicht te gaan. We kunnen mensen niet de ervaring bieden die we hier graag willen bieden. We hopen snel op betere tijden."