Bijzonder perenras keert terug naar zijn 'roots' bij voormalige tuinbouwschool

De boom is geschonken door dochter Betty, die het exemplaar 23 jaar in haar tuin had staan. De boom is een nakomeling van het originele exemplaar dat door haar vader werd uitgevonden. "We zitten erover te denken om te verhuizen en kunnen het niet over ons hart verkrijgen om de boom in vreemde handen achter te laten. Daarom hebben we besloten om de boom te schenken aan de voormalige tuinbouwschool. Hij hoort hier thuis", legt ze uit.

Kruising

Daardoor is het ook een eerbetoon aan de markante docent. Lubberts was tussen 1948 en 1977 'chef fruitteelt' en praktijkleraar aan de tuinbouwschool in Frederiksoord. Behalve het geven van praktijklessen en het onderhouden van de boomkwekerij hield hij zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe appel- en perenrassen.

"Hij maakte een kruising tussen twee andere rassen", legt fruitkenner Harrie van Noort uit. "Daaruit komen zo'n honderd pitten, die hij zaaide." Het duurde tien jaar voordat de docent kon beoordelen welke boompjes het mooist waren. In 1963 viel één nakomeling hem op. "Een soort eurekamoment was dat", vertelt Noort. Gerrit Lubberts besluit de boom te vermeerderen door takjes ervan opnieuw te planten. Hij gaf het ras de naam 'Condo' naar de rassen Conference en Doyenné du Comice, waaruit het is ontstaan.

De Condo heeft een betere smaak en vorm dan zijn concurrenten" Harrie van Noort

Jeugdherinneringen

Helaas voor de docent kwamen de vruchten van de Condo niet op grote schaal in de supermarktschappen, want het ras bleek maar kort houdbaar. Toch heeft het volgens Noort een betere smaak en vorm dan zijn concurrenten.

De herplanting van de boom roept een hoop jeugdherinneringen op bij de kinderen van de perenboomuitvinder. "Hij bracht altijd zijn liefde voor zijn fruit mee naar huis", vertelt dochter Betty. "Hij zat dan aan de keukentafel voor zijn gezin appels en ander fruit te schillen waarbij hij erover vertelde. Ik heb er veel van onthouden en zou nog best eens een keer dat fruit weer willen proeven", geeft ze toe.

Prachtig ras

Het boompje heeft een mooie plek gekregen met veel ruimte. Harrie Noort heeft het plan om het ras ook toe te voegen aan de beroemde 'Perenallee' op het terrein; een laantje met perenbomen van soms wel honderd jaar uit. "Op die manier kweken we het ras hier weer verder", legt de fruitkenner uit. "Ik hoop ook dat mensen in de toekomst jonge boompjes ervan gaan kopen, want het is een prachtig ras."

