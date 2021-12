Een vraag aan gemeente Aa en Hunze? Mailen is het beste (maar reacties laten weleens op zich wachten)

Er is onderzoek gedaan naar de communicatie van Aa en Hunze. Het is onder de norm, is de conclusie (Rechten: Pixabay)

De rekenkamercommissie van de gemeente heeft onderzoek gedaan naar het contact met de gemeente via de mail en de telefoon. De conclusie: het is onder de norm.

De gemeente Aa en Hunze streeft ernaar om een e-mail binnen vijf werkdagen te beantwoorden. Uit een steekproef blijkt dat dat in 68 procent van de gevallen daadwerkelijk lukt. De rekenkamercommissie liet een bureau vragen stellen door fictieve mensen, via telefoon en mail. Op vier van de mails is helemaal geen reactie gekomen. Daarmee krijgt de gemeente een 5,8 als het gaat om de communicatie per mail. De gewenste norm is een 7,0.

Terugbelverzoeken worden niet nagekomen

Telefonisch krijgt de gemeente een ruime onvoldoende. De gemeente wil telefoontjes binnen 20 seconden opnemen. Dat is in de proefperiode, in mei van dit jaar, in acht van de 25 keer gelukt. De andere zeventien keer duurde het langer dan 20 seconden voordat een medewerker van de gemeente de 'mystery caller' te woord stond. Zes keer is er een terugbelverzoek gemaakt, maar niet één van deze verzoeken is nagekomen. Al met al krijgt de gemeente van de rekencommissie een 4,1 voor het telefonische contact.

Aanvragen

Ook is onderzocht hoe de gemeente omgaat met aanvragen. Er zijn elf aanvragen bij de gemeente gedaan, onder meer over bestemmingsplannen, vergunningen en subsidies. Op één van die aanvragen is een inhoudelijke reactie gekomen vanuit de gemeente. De aanvragen scoren gemiddeld een 5,9.

Verbeterplan

Voor alle beoordelingen geldt dat ze ver onder de norm van 7,0 scoren. Het college van Aa en Hunze werkt daardoor inmiddels aan een verbeterplan. De raad wordt in het voorjaar van volgend jaar over de staat hiervan geïnformeerd.

Het rapport van de rekenkamer wordt 16 december besproken in de gemeenteraad.