Peize kiest voor uniek, half-ondergronds sporthuis: 'Mooi ontwerp'

Met het vaststellen van het voorlopige ontwerp voor het nieuw te bouwen 'Sporthuis Peize', lijkt er eindelijk schot in een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie in het dorp te zitten. De raad moet zich nog wel buigen over de plannen.

Het college van de gemeente Noordenveld stelde onlangs het voorlopige ontwerp vast, nadat een commissie zich maandenlang over het nieuwe sporthuis boog. In het Peizer sporthuis moet straks plaats zijn voor buiten- en binnensportverenigingen.

Voetbalvereniging runt kantine

Voetbalvereniging Peize is straks verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van de kantine. Voorzitter Harm Jan Danker toont zich zeer tevreden met het huidige ontwerp. "We krijgen acht kleedkamers, een massageruimte, een technische ruimte, een kleedkamer voor scheidsrechters en verschillende lockers", schetst hij. "En vergeet daarbij de nieuwe bestuurskamer niet: we kunnen eindelijk weer fatsoenlijk andere teams daar ontvangen."

De kantine van de nabijgelegen Sporthal Peize verdwijnt helemaal. Omdat het volgens Danker niet te doen is om alleen vrijwilligers de bemensing van de kantine te laten doen, ligt er een plan om betaalde krachten in dienst te nemen. "Of dat mensen van de voetbalvereniging zelf zijn, of dat we dat op een andere manier gaan aanvliegen, weten we nog niet. In ieder geval zijn wij als voetbalvereniging er straks ook verantwoordelijk voor dat bijvoorbeeld de volleybalvereniging terecht kan in de kantine."

Uniek gebouw

Bijzonder aan het ontwerp is dat een groot gedeelte van het gebouw onder de grond komt te liggen. "Anders zou er een gebouw van twee verdiepingen moeten komen. Dan zou je een vrij hoog gebouw naast de sporthal moeten bouwen. Dat is niet de bedoeling", aldus Danker.

De voorzitter van Peize kent geen ander voorbeeld uit de regio waar kleedkamers ondergronds te vinden zijn. "Het is een uniek plan", vindt Danker dan ook. "En ik denk dat dit een verrijking is voor het sportgebeuren in Peize. Het ziet er gewoon heel goed uit."

Ambitie bijstellen

Dat er aan het plan nog wel flink geschaafd moest worden, vindt Danker logisch. "Onze ambitie was misschien groter en luxer, maar vergeet niet dat het hier gaat om een sporthuis. Het moet functioneel zijn en een doel dienen. Het ontwerp dat er nu ligt, is prachtig. Ik hoop dat het er op deze manier uit komt te kijken."

De gemeenteraad van Noordenveld buigt zich 22 december over de plannen. Het sporthuis mag maximaal 2.150.000 euro kosten.

