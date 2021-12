Nieuwe aanvraag voor appartementen in Sterrenwacht Roden

Na een procedurefout bij de gemeente Noordenveld, ligt er nu een nieuwe aanvraag om luxe appartementen voor ouderen te realiseren in de voormalige Sterrenwacht in Roden. Eigenaar Wim Verkaik is nu vooral bezig om het pand winterklaar te maken.

Hoewel de gemeente Noordenveld de verkeerde procedure volgde, en Verkaik zelfs eerder sprak van 'een juridische blunder', vindt de eigenaar van de Sterrenwacht dat de gemeente zich altijd meedenkend heeft opgesteld. "Van meet af aan heeft de gemeente mij gesteund in de wens om hier appartementen te realiseren. Alleen is helaas de verkeerde procedure gevolgd."

Duurt nog even

In een eerder stadium gaf de buurt aan dat ze te weinig bij de plannen werd betrokken. Verkaik zei op zijn beurt dat de buurt niet langs wilde komen op een informatieavond met specialisten. "Ik ben de buurt nu actief aan het informeren over wat er gebeurt", zegt Verkaik. "Zo stuur ik zelfs een nieuwsbrief rond over de ontwikkelingen."

Dat hij nu in overleg met de gemeente Noordenveld een nieuw plan indient, wil niet zeggen dat hij ook snel aan de slag kan. "Prijs de dag niet voor het avond is. Er kunnen nog zienswijzen worden ingediend en er wordt nog een heel proces doorlopen. Dat duurt al met al nog wel even."

'Vlag kan uit'

Toch zit Verkaik niet helemaal stil. Momenteel wordt het pand winterklaar gemaakt. Niet alleen heeft de buitenkant een likje verf gekregen, ook is er geïnvesteerd in isolatie. "En we verwarmen het pand met aardwarmte. Dat is best een opgave, maar de vlag kan uit. Eerder verbruikten we namelijk 40.000 kuub gas per jaar. Kun je nagaan wat je daar nu voor zou moeten betalen."

Minder overlast

Verkaik kan lastig inschatten of de buurt wederom het plan voor negen luxe appartementen wil tegenhouden. "De grootste zorg van de buurt was voorheen de gevolgde procedure", zegt hij. "Daar hebben ze gelijk in gekregen: volgens de bezwaarcommissie van de gemeente Noordenveld is die niet goed doorlopen."

Het argument dat de appartementen voor meer overlast zullen zorgen, leeft ook onder omwonenden. "Ik denk dat negen appartementen voor ouderen minder overlast geven dan het zakelijk continueren van het pand. Want dat is ook nog steeds een optie."

Sterrenwacht in de kijker

Ondertussen is Verkaik bezig met een stunt van jewelste. Als het aan hem ligt, keert de grote telescoop die jarenlang symbool stond voor het pand terug. "Deze werd in de jaren '90 weggehaald. Ik heb altijd gezegd dat daarmee de ziel uit het pand ging", zegt Verkaik.

De Rijksuniversiteit Groningen krijgt de 'grote kijker', zoals Verkaik het noemt, weer terug van het Planetron in Dwingeloo. "Ik hoop dat er iets te regelen valt met de RUG, zodat de kijker hier weer komt te staan. Dat zou toch erg mooi zijn."

