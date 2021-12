Coronaregels amateursport niet verruimd vanwege 'ernst van de crisis'

Het kabinet ziet er niets in om de amateursport toch toe te staan na 17.00 uur. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat de tijden best verruimd kunnen worden, maar volgens demissionair premier Mark Rutte is sport daarvoor een te grote sector.

"Dat betekent dat er veel contacten en verplaatsingen zijn, ook van ouders die hun kind komen brengen en halen. Dat moeten we nu niet hebben, omdat we in een ernstige crisis zitten", zei Rutte vanavond tijdens een debat over de coronamaatregelen.

Doelstellingen

Volgens de premier is juist een heel pakket aan samenhangende maatregelen ingesteld en is het niet goed om daar één maatregel uit te halen. Gebeurt dat wel, dan worden de doelstellingen van het Outbreak Management Team (OMT) om het aantal contacten terug te brengen en daarmee de verspreiding te verminderen, niet gehaald.

Zodra het weer beter gaat, zal de avondsport het eerste onderdeel van de maatregelen zijn dat het kabinet weer wil toelaten, zegde Rutte toe. Maar omdat sport heel belangrijk is, is er wel voor gekozen om overdag te kunnen sporten.

'Amper mogelijkheden seniorenteams'

Tjeerd de With, voorzitter van voetbalvereniging De Weide uit Hoogeveen, is net weer thuis na een vrijwilligersoverleg op de club als hij de telefoon opneemt. "Ik kreeg al een beetje mee dat sommige partijen in de Tweede Kamer juist voor een verruiming van de tijden waren, maar helaas was dat blijkbaar niet overtuigend genoeg", reageert hij.

De preses had graag gezien dat daar wél voor was gekozen. "Met een paar uurtjes extra hadden we onze junioren 's middags en senioren 's avonds kunnen laten trainen. Voor de seniorenteams zijn er nu amper mogelijkheden omdat zij overdag veelal werken, dus ik denk dat de KNVB daar mogelijk ook haar conclusies uit trekt", zegt De With, doelend op een mogelijk vervroegde winterstop.

Dubbel

"Met het oplopende aantal coronabesmettingen beseffen we heus wel dat er moet worden ingegrepen. Maar als je het hebt over het aantal contactmomenten is het ook wel een beetje dubbel dat teams bijvoorbeeld nog wel steeds samen onder de douche mogen staan. Dan maken die paar extra trainingsuurtjes ook niet uit", meent De With,

Toch is het glas op Sportpark Schutlanden halfvol, stelt hij strijdvaardig. De komende dagen zullen bij De Weide onder meer worden benut om een nieuw trainingsrooster te maken, al zal dat flink puzzelen worden, erkent De With. "Maar sporten is van belang en gezond, dus laten we vooral kijken wat er kan binnen de mogelijkheden die er zijn."

