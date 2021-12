Bewoners verboden appartementen Assen mogelijk op straat; verhuurder vestigt hoopt op gemeente

Pattipawaej is één van de zes huurders van de appartementen aan Het Sticht in de Asser stadswijk Baggelhuizen. Sinds 2017 woont hij in het voormalige bedrijfspand dat eigendom is van Lou Spijkerman. Toen die het kocht was de verbouwing naar appartementen al begonnen, maar daar was geen vergunning voor.

Waar het misging

Toen Spijkerman nieuwe huisnummers aanvroeg kreeg hij die, maar daarna ging het mis. "De gemeente wilde handhaven, want zij wilde niet hebben dat hier appartementen kwamen", zegt Spijkerman. Hij begrijpt eigenlijk niet goed wat het probleem is. De ruimte stond al jaren leeg voordat hij het kocht en volgens hem heeft het pand ook geen toekomst als bedrijfsruimte.

Die mening deelt omwonende Willem Burema. Hij woont al jaren boven het veelbesproken pand en zag de bedrijven stuk voor stuk vertrekken. "Rechts van mij was een drankenhandel, achter mij een sigarenwinkel. In het deel dat leegstaat zat een administratiekantoor en waar nu de appartementen zitten, zat een kinderopvang. Daarachter zat een bakkertje en een winkel met bloemen. De supermarkten hebben alles opgeslokt."

(tekst gaat verder onder de video)

Kwaad

Burema was blij dat er bewoners in de leegstaande winkelruimte kwamen, zoals hij dat ook op andere plekken in Assen al zag gebeuren. "We hebben hele keurige buren. Niks geen last van. In de stad mag alles en hier mag niks. Daar maak ik mij wel kwaad over."

Feit is desondanks dat de rechter een streep door de plannen heeft gezet. Spijkerman heeft zijn hoop nu op een nieuw gesprek met de gemeente gevestigd. "Ik hoop dat ik de fout die ik gemaakt heb alsnog kan herstellen bij de gemeente. En zo niet, dan wordt het leegstand."

Lees ook: