Actievoerende buschauffeurs rijden met lege bussen Ter Apel voorbij

Vooral asielzoekers uit veilige landen, die weinig kans maken op een verblijfsvergunning in Nederland, zorgen geregeld voor overlast, zoals op lijn 73 van Emmen naar Ter Apel. FNV eiste eerder deze week dat er meer beveiligers op de bussen zouden worden ingezet, maar vervoerder Qbuzz ging daar niet in mee.

'Signaal afgeven'

Lijn 73 rijdt Ter Apel dit weekend helemaal voorbij: die rijdt van Emmen tot Stadskanaal leeg rond. Tussen Stadskanaal en Veendam rijdt de bus wel met passagiers. Lijn 72 (Emmen-Winschoten) vertrekt leeg bij station Emmen en rijdt zo naar de halte Heembadweg in het noorden van Ter Apel en terug. Op de rest van de route van en naar Winschoten neemt de chauffeur wel passagiers mee.

"We vinden dat we een signaal moeten afgeven om aandacht te vragen voor de voortdurende overlast. Het houdt niet op en vinden dat Qbuzz ook een verantwoordelijkheid heeft", zegt FNV-bestuurder Edwin Kuiper. "Daarom voeren we van vrijdag tot en met zondag actie. Daarna gaan we weer met Qbuzz en onze leden om tafel om te kijken of onze signalen gehoord zijn."

'Onderzoek Qbuzz te laat'

De vervoersmaatschappij vindt echter dat de FNV te snel tot actie overgaat, omdat ze nog bezig is met een onderzoek naar het veiligheidsgevoel onder chauffeurs. Kuiper: "Als je dat nu nog moet doen, loop je wel een paar jaar achter. Deze problemen spelen al sinds 2016 en zijn al diverse keren in het nieuws geweest. Er zijn ook al maatregelen genomen, die dan soms weer zijn afgeschaald omdat het geld op was. Ook hebben wij zelf nog een enquête gehouden afgelopen voorjaar."

Maatregelen die wel zijn genomen zijn beveiligers op de pendelbussen tussen Emmen en Ter Apel en toezichthouders op de stations in beide plaatsen. "Maar wij vinden dat de buslijnen nog beter beveiligd kunnen worden", aldus Kuiper. "Er zijn nog steeds veel te veel incidenten en er is ook geen permanent toezicht op de stations en in de bussen rijden 's avonds geen beveiligers mee."

