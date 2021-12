Wat vind jij: Ik wil best meer betalen voor eerlijke kleding

Van sokken die bij C&A in het rek liggen valt niet uit te sluiten dat ze geproduceerd zijn met dwangarbeid door Oeigoeren. Hetzelfde geldt voor sneakers van Nike, buitensportkleding van Patagonia en de herenmode van State of Art. Dat stelt de Duitse mensenrechtenorganisatie ECCHR, aldus de krant.

Omdat deze kledingproducenten dat zouden weten, of zouden kunnen weten, heeft ECCHR dinsdag aangifte tegen ze gedaan voor medeplichtigheid aan slavernij en uitbuiting bij het Functioneel Parket in Amsterdam. "Dit is de eerste Nederlandse aangifte wegens mensenrechtenschendingen tegen de kledingindustrie", zegt Barbara van Straaten van advocatenkantoor Prakken d'Oliveira in NRC. Het advocatenkantoor heeft namens ECCHR de aangifte gedaan.

Goedkopere kleding is altijd aanlokkelijk, maar de kans bestaat dat het tot stand is gekomen door dwangarbeid. Volwassenen of kinderen worden onder slechte omstandigheden ingezet om onze koopjes te maken. Ben je bereid meer te betalen als je weet dat kleding op een eerlijke manier is gemaakt of ga jij toch voor de koopjes?