Zwembaden Noordenveld willen kinderen met wedstrijd weer het water in krijgen

De vier zwembaden in de gemeente Noordenveld komen in actie om kinderen meer te laten zwemmen. Volgens de zwembaden duiken kinderen te weinig in het water na het behalen van hun zwemdiploma, waardoor vaardigheden wegzakken.

"We moeten het vooral bijhouden", zegt Joost Venema van het Molenduinbad in Norg. "We zien kinderen na het halen van hun zwemdiploma te weinig zwemmen, waardoor het gewoon wegzakt. De zwemveiligheid moet op peil blijven en daar willen we wat aan doen."

De zwembaden zien de kinderen sowieso te weinig vindt hij, maar door de lockdowns werd dat nog minder. Volgens Venema lijden zowel techniek als de conditie onder het te weinig zwemmen. "Fietsen verleer je niet, zwemmen op zich ook niet. Alleen je moet het wel goed blijven doen en volhouden. Met name een afstandje zwemmen, een enkele baan van 25 meter, is toch een heel eind als je nooit meer zwemt."

Kampioenschappen

Om het zwemmen weer onder de aandacht te krijgen bij kinderen, houden het Molenduinbad in Norg, De Hullen in Roden, Zwembad Veenhuizen en Zomerbad Peize komend jaar een wedstrijd. "We hebben alle scholen in de gemeente Noordenveld uitgenodigd om mee te doen. De scholen kunnen dan in het dichtstbijzijnde zwembad een lange zwemles van twee lessen achter elkaar volgen."

In de negentig minuten lange les worden leerlingen voorbereid op de schoolzwemkampioenschappen die op 25 juni worden gehouden. "Dan brengen we alle scholen bij elkaar om een wedstrijd te houden, onder andere in schoolslag en borstcrawl. En we doen een hindernisbaan, waar je niet per se heel hard voor hoeft te kunnen zwemmen, maar waarbij je via een survivalbaan aan de overkant moet komen. Na de kampioenschappen kunnen alle kinderen gezellig zwemmen in het zwembad."

De baden hopen zo het nuttige met het aangename te combineren. Venema: "Het is bijzonder belangrijk dat kinderen blijven zwemmen. Voor ons is dit eigenlijk een opmaat om het zwemmen weer op de kaart te zetten. Uiteindelijk is ons doel om veel meer te gaan zwemmen met alle kinderen in Noordenveld."

