Zaak drugslab Willemsoord wordt heropend

In de schuur van deze villa in Willemsoord werd het lab ontdekt (Rechten: Wilbert Bijzitter)

Het onderzoek naar een in mei 2020 aangetroffen groot drugslab in een villa in Willemsoord, net over de Drents-Overijsselse grens, wordt heropend. Vlak na sluiting van de strafzaak in november bleek dat verdachten in een strafrechtelijk onderzoek in de rechtbank in Den Bosch mogelijk ook betrokken waren bij dit lab.

Dat bleek vanochtend op een regiezitting in het strafrechtelijk onderzoek tegen de 66-jarige bewoner van de villa, Eric R. Hij verhuurde de schuur achter de riante villa naar eigen zeggen aan een productiebedrijf van Talpa. Toen hij in de gaten kreeg dat het niet in de haak was, werd hij met de dood bedreigd, zei R. voorafgaand aan de zitting. Bij de inval trof de politie een lab met zeker 550 liter metamfetamine-olie aan waarmee de drug crystal meth gemaakt wordt.

Mexicaan

Tegen R. is in november vier jaar cel geëist voor betrokkenheid bij het lab, maar de rechters besloten de zaak te heropenen. Volgens de verdediging hebben verdachten in onderzoek 26INN ook een link met het lab in Willemsoord. Die strafzaak draait om een Mexicaanse hoofdverdachte met de schuilnaam Pablo Ice-cobar die betrokken zou zijn bij vier grote drugslabs."Als er medeverdachten zijn aangehouden en die kennen mijn cliënt niet, dan is dat toch ontlastend materiaal?", vroeg advocaat Maarten Meulemeesters zich hardop af in de rechtszaal.

De officier van justitie noemde de heropening van de zaak een goede beslissing. Hij wil ook niet dat iemand mogelijk ten onrechte vast komt te zitten. Hij benadrukte wel dat de verdachten in onderzoek 26INN niet zijn opgepakt maar alleen zijn ondervraagd over betrokkenheid bij het lab in Willemsoord.

De rechtbank in Zwolle droeg het Openbaar Ministerie op informatie uit het grotere onderzoek 26INN over te dragen aan advocaat Meulemeesters. Een nieuwe datum voor de strafzaak is nog niet bepaald.

