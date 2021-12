Kunstzinnige dagbesteding bij kunstenaarscollectief Micksart in Emmen

Sinds een paar weken maken vier deelnemers van de Micksart Dagbesteding allerlei kunstwerken en helpen ze mee in de kunstgalerie en met alles wat daarbij komt kijken. Iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt of maatschappij is welkom bij de kunstzinnige dagbesteding.

'Bezig zijn is beter dan niks doen'

De 35-jarige Danny uit Emmen verbaast zichzelf met zijn creativiteit. Hij heeft een verleden in de horeca als kok, maar zat de laatste tijd thuis. "Hele ochtenden in bed liggen en voor de rest vooral gamen gaat ook vervelen", vindt hij. "Daardoor ben ik hier beland. Het belangrijkste voor mij is dat ik op deze manier weer onder de mensen ben. Bezig zijn is beter dan niks doen."

Mirjam Molewater De La Rive Box is een van de begeleiders en ziet dat de deelnemers geïnspireerd raken door alle kunst om hen heen: "Zo kunnen ze zich creatief enorm ontwikkelen. We kijken vooraf hoeveel ervaring iemand heeft met dingen als knutselen of schilderen. Dan gaan we daarmee verder. Is dat niet het geval, dan gaan we kijken wat iemand leuk vindt. Dan leren we diegene de materialen kennen, met verf omgaan en dan kunnen we kijken wat voor mooie producten we gaan creëren."

"Het uiteindelijke doel is daadwerkelijk iets maken waarop iedereen trots kan zijn", zegt ze.

Er is nog plek

Momenteel lopen er vier deelnemers van de dagbesteding rond bij Micksart in Emmen. Niet hele dagen, maar vaak een paar dagdelen per week. "Er is nog genoeg plek. We gaan kijken hoeveel mensen we nog kunnen helpen en hoe vaak die zouden kunnen komen", laat Molewater De La Rive Box weten.

Bijzonder doek over Emmen op de veiling

De unieke vorm van dagbesteding is niet het enige bijzondere project bij kunstenaarscollectief Micksart. Verderop in de galerie hangt een groot doek van ruim twee bij twee meter: 'Emmen Verwildert'. Het toont een mix van kenmerkende gebouwen en objecten in de stad Emmen, overwoekerd door groen, en is geschilderd door Kunstenaars Collectief RinseKoetjeBil.

Vrijdagmiddag om 16.00 uur gaat het schilderij onder de hamer tijdens een veiling in het pand van Micksart aan de Kapitein Grantstraat. De opbrengst is bestemd voor het Noaberhuus in Emmen, een zorginstelling waar kinderen en jongeren met psychische en/of psychosociale problemen terechtkunnen. Micksart Collectief steunt graag de doelstelling om die kinderen een veilig thuis te bieden.

'Hopelijk voor veel geld naar een openbare plek'

Erik Knegt van Micksart Collectief: "We hopen dat het doek voor veel geld een mooie bestemming krijgt. Hopelijk in een openbaar gebouw, zodat iedereen ervan kan genieten. Misschien wel een van de gebouwen op het doek zelf."

Onder meer de oude belastingflat, de ingang van Wildlands en het Atlastheater en de Hondsrugtoren sieren het bijzondere schilderij. Knegt hoopt op een mooi bedrag voor 'Emmen Verwildert': "Ik ben benieuwd wat het op gaat leveren, maar ik mik op ongeveer vierduizend euro. Dat zou erg mooi zijn voor het Noaberhuus."

