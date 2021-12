Ruinerwoldkinderen opnieuw gehoord in strafzaak klusjesman Josef B.

De negen kinderen van het verborgen gezin in Ruinerwold moeten opnieuw worden gehoord over de vermeende mishandelingen door hun vader Gerrit Jan van D. en de rol die de klusjesman Josef B. (60) hierin heeft gehad. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald.

Deze nieuwe getuigenverhoren zijn het vervolg van de wijziging van de aanklacht, die de rechtbank vandaag heeft toegestaan. Het Openbaar Ministerie (OM) mag de Oostenrijker ook vervolgen voor het medeplegen van jarenlange mishandeling. Als de rechtbank die wijziging zou toestaan, wilde B.'s advocaat Yehudi Mosckowicz de negen kinderen opnieuw verhoren, zei hij op een eerdere zitting.

OM tegen nieuw verhoor

Het Openbaar Ministerie en advocaat Corinne Jeekel, die de oudste vier kinderen bijstaat, lieten op de vorige zitting in november weten dat ze tégen een nieuw verhoor zijn. Het is volgens hen te belastend voor de kinderen om weer alles te moeten oprakelen wat hen is overkomen. "Dit kan schade berokkenen in hun verwerkingsproces. Het welzijn en de gezondheid van de kinderen zou voorop moeten staan", zei officier van justitie Diana Roggen.

De rechtbank beseft dat de kinderen het verhoor als traumatisch zullen ervaren, zei de voorzitter vandaag. Ze worden bij de rechter-commissaris (onderzoeksrechter, red.), niet openbaar, gehoord en er zal rekening worden gehouden met hun situatie. De oudste kinderen hebben hun advocaat eerder al laten weten dat ze nieuwe verhoren niet zien zitten.

Niet zelf klappen uitgedeeld

In september kwam het OM met de wijziging van de aanklacht op de proppen. Volgens Moszcowicz veel te laat. Hij vond dat de rechtbank die niet moest toestaan, ook omdat het juridisch niet klopte. Dat verweer heeft de rechtbank van tafel geveegd, maar ze vindt ook dat de verdediging dan de kans moet krijgen de kinderen vragen te stellen over die mishandelingen. De betrokkenheid van B. daarbij is volgens de rechtbank bij de vorige verhoren van de kinderen niet uitgebreid aan bod geweest.

Het OM gaat er overigens niet vanuit dat B. de kinderen zélf heeft mishandeld. Volgens justitie heeft hij het, door hand-en-spandiensten te verlenen, voor Vader Gerrit Jan van D. mogelijk gemaakt om dit te doen. De kinderen hebben bij de politoe verklaard dat ze door hun vader onder meer werden geschopt en geslagen, buiten in de kou gezet en afgezonderd van hun broers en zussen. De klusjesman deed onder meer de boodschappen en verbouwde de boerderij in Ruinerwold, waardoor het gezin afgezonderd van de buitenwereld kon leven.

Wereldnieuws

Het verborgen gezin werd in oktober 2019 ontdekt doordat één van de kinderen de boerderij ontvluchtte en bij een café in het dorp alarm sloeg. Het werd wereldnieuws. De vader van het gezin en B. werden opgepakt voor jarenlange vrijheidsberoving en mishandeling van de kinderen. In Ruinerwold woonde Van D. met zijn jongste zes kinderen, die hij nooit had opgegeven bij de burgerlijke stand en die nooit naar school waren geweest.

Van D. predikte zijn eigen geloof en B. volgde hem hierin. Hij ziet zichzelf als een discipel. Het OM vindt ook dat hij zich medeschuldig heeft gemaakt aan vrijheidsberoving van de kinderen door Van D. te helpen. De oudste drie kinderen van het gezin waren voor de verhuizing naar Ruinerwold, in 2010, gevlucht. Zij werden volgens het OM mishandeld en van hun vrijheid beroofd in de jaren ervoor, toen het gezin in Hasselt, Zwartsluit en Meppel woonde.

B. zelf ontkent dat hij en Van D. iets fout hebben gedaan. Hij ziet de vervolging door het OM als een 'heksenjacht', zei hij eerder in de rechtbank.

Zaak vertraagd

De rechtbank beëindigde in maart de strafzaak tegen vader Gerrit Jan van D., vanwege zijn te slechte gezondheid. Om die reden is het verzoek van de advocaat van B., om van D. ook nogmaals te horen, afgewezen. De zaak tegen B. zou in november inhoudelijk worden behandeld, maar moest vanwege de verzoeken van het OM en de verdediging opnieuw worden uitgesteld. Wanneer de inhoudelijke behandeling plaats vindt, is nog niet bekend.

