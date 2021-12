Avebe investeert miljoenen in aardappeleiwit in Gasselternijveen

Aardappelmeelfabriek Avebe, met een productielocatie in Gasselternijveen, steekt dit jaar 66 miljoen euro in het eigen innovatie- en duurzaamheidsprogramma. De investering is volgens het bedrijf nodig door de groeiende vraag naar plantaardige levensmiddelen.

Het grootste deel van het geld gaat naar uitbreiding van de productie van een speciaal eiwit. Met het zogeheten Solanic-aardappeleiwit van Avebe kunnen dierlijke ingrediënten worden vervangen door plantaardige alternatieven voor vlees, zuivel of zoetwaren.

Kwaliteiten

"In snoepjes zit bijvoorbeeld gelatine, wat een soort varkensvet is. Als je een vegetarisch snoepje wil, kan je heel goed aardappeleiwit gebruiken. Dan heb je geen dierlijk eiwit meer nodig, maar heb je wel dezelfde kwaliteiten", legt woordvoerder Marieke Kanon van Avebe uit. "En waar we heel veel succes mee hebben, is plantaardig vlees. Maar ook zuivelproducten, zoals plantaardige yoghurt of melk."

Avebe begon in 2007 met het Solanic-aardappeleiwit. "We zien dat de vraag alleen maar is toegenomen, want de trend is om meer vegetarisch of veganistisch te eten. Dus we moesten gewoon wel uitbreiden", zegt Kanon. "Er zijn natuurlijk ook alternatieve bronnen, maar die kunnen niet altijd wat ons aardappeleiwit wél kan."

Bouw in Gasselternijveen

Volgens Kanon is er dit jaar 'ontzettend hard gebouwd' op de locatie van Avebe in Gasselternijveen. "Op de top van de bouw waren dagelijks ruim 200 mensen aan het werk. Er is er een nieuwe productielijn bijgekomen en ook een droogtoren om het aardappeleiwit daar te kunnen drogen."

Ondanks de investering is er vooralsnog geen extra personeel nodig in Gasselternijveen. "Het zijn hele geavanceerde processen die we prima met onze bestaande operators af kunnen", aldus Kanon. "En volgend jaar gaan we kijken hoe we verder kunnen moderniseren om nog meer uit het eiwit te halen."

