Aantal positieve tests in Drenthe door storing naar nieuw record

In Drenthe zijn het afgelopen etmaal 570 positieve coronatests gemeld. Dat is het hoogste aantal positieve uitslagen op één dag in onze provincie sinds het begin van de coronapandemie. De cijfers van het RIVM zijn wel vertekend vanwege een storing.

Door een probleem in de computersystemen zijn er vandaag namelijk meer positieve coronatests geregistreerd dan er daadwerkelijk waren. De nieuwe gevallen die gisteren niet konden worden meegerekend, zijn nu alsnog meegeteld. Het RIVM weet niet hoeveel positieve tests er gisteren en vandaag zouden zijn geweest zonder storing.

Zes inwoners uit Drenthe zijn volgens de laatste cijfers opgenomen in het ziekenhuis vanwege corona. Twee daarvan komen uit de gemeente Meppel. De overige Drenten zijn afkomstig uit Assen, Coevorden, Emmen en Midden-Drenthe. In de gemeente Emmen viel een sterfgeval te betreuren.

In Drenthe liggen nu 55 patiënten met corona in het ziekenhuis, onder wie 10 op een bed op de intensive care.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 02-12-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2186 (+19) 9 21 Assen 6267 (+70) 79 (+1) 19 Borger-Odoorn 2456 (+29) 36 18 Coevorden 4453 (+45) 65 (+1) 33 Emmen 13810 (+113) 214 (+1) 89 (+1) Hoogeveen 7082 (+73) 90 43 Meppel 3663 (+64) 38 (+2) 36 Midden-Drenthe 3152 (+42) 43 (+1) 32 Noordenveld 2828 (+42) 37 26 Tynaarlo 2677 (+22) 29 26 Westerveld 1706 (+17) 20 22 De Wolden 3062 (+27) 41 27 Onbekend 184 (+7) 0 0

Landelijk gemiddelde blijft stabiel

Landelijk komt de teller vandaag uit op 23.142 bevestigde besmettingen. Dat aantal is het hoogste aantal positieve tests in ruim een week tijd, maar het gemiddelde blijft redelijk stabiel. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 150.800 meldingen van positieve tests. Het komt neer op gemiddeld 21.543 nieuwe gevallen per dag.

Dat totaal over de afgelopen week ligt zo'n 3 procent lager dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Het is de tweede dag op rij dat het aantal positieve tests op weekbasis daalt. Daarvoor was het 58 dagen achter elkaar gestegen.

Het aantal sterfgevallen steeg met 65. Dat is evenveel als eergisteren, en toen was dat het hoogste aantal sinds 2 maart, bijna negen maanden geleden. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 366 meldingen dat mensen door toedoen van het coronavirus waren overleden.