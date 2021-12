Emmer oud-wethouder Jan Kuper overleden

Oud-wethouder Jan Kuper is afgelopen vrijdag in zijn woonplaats Emmen overleden. De in Erica geboren CDA-politicus is 67 jaar geworden.

Na banen in het bedrijfsleven bij onder meer Shell, de NAM en Univé ging Kuper in 2003 aan de slag als wethouder Financiën van de gemeente Emmen. In 2006 was hij bovendien CDA-lijsttrekker. Als wethouder speelde Kuper een voorname rol bij de redding van zowel FC Emmen als het toenmalige Noorder Dierenpark. De Ericaan wilde in het voorjaar van 2010 uit de gemeentepolitiek stappen, maar na een dringend beroep vanuit zijn partij besloot hij toch door te gaan.

Ereburger

Zijn derde termijn maakte Kuper uiteindelijk niet af. In augustus 2012 deelde hij toenmalig burgemeester Cees Bijl per brief mee dat hij wegens 'persoonlijke overwegingen' als wethouder ging stoppen. Kuper werd tijdens zijn afscheidsreceptie in het gemeentehuis benoemd tot ereburger van Emmen. Bovendien kreeg hij uit handen van Bijl de erepenning van Emmen.

Na zijn vertrek uit de politiek werkte Kuper nog enige tijd bij het dierenpark in Emmen. Hij maakte deel uit van het projectteam dat zich bezighield met de verhuizing van het dierenpark. In zijn rol als commissaris van de Waterleiding Maatschappij Drenthe had Kuper in 2012 nog een doorslaggevende stem in de pachtconstructie die de komst van het nieuwe dierenpark mogelijk maakte.