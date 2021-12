Franse FC Emmen-spelers wanen zich bij De Emmese Boule even weer in thuisland

"Petanque, wij noemen het petanque", wil Luzayadio meteen even rechtzetten. Bernadou staat zijn landgenoot bij: "Ik weet niet waarom Nederlanders het jeu de boules noemen."

Fanatiek als kind

Het drietal wordt bij de petanquevereniging met open armen onthaald, want er lopen veel fans van FC Emmen bij De Emmese Boule rond. "Allemaal aardige mensen hier", lacht Luzayadio. De rechtsback stelt zich zelf ook vriendelijk op. "Toen ik in de zomer uit Frankrijk overkwam, was ik wel even bang. Het is een nieuw land en ik spreek de taal niet, maar de mensen zijn aardig. Het is goed voor mij en mijn vrouw."

Azzeddine Toufiqui spreekt niet zo goed Engels, maar laat zich op de overdekte grindbaan in Emmen als eerste zien. In zijn jeugd was Toufiqui al een fanatiek 'bouler', en aan het begin van de middag is hij ook op de baan in Emmen zijn landgenoten de baas. Bernadou heeft daar wel een verklaring voor. "Zoals je kunt zien ben ik niet zo goed, want ik heb dit vroeger niet zoveel gespeeld. Ik prefereer voetbal", lacht hij.

De winnaar?

Een paar spannende potjes verder, wordt Luzayadio door Joke van De Emmese Boule aangewezen als beste van de middag. De winnaar: "Vandaag was ik het, maar soms waren Azzeddine en Lucas ook goed. Maar vandaag was ik de beste."