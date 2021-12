Politiebureau Meppel blijft voorlopig leeg: 'Handige achtervang'

Het politiebureau aan de Eendrachtstraat staat sinds juni leeg. Het pand was te groot voor het korps in Meppel, waarna het politiepersoneel een nieuwe plek kreeg in het stadhuis in het centrum van de stad.

In de verkoop?

Er is nog gezocht naar een nieuwe invulling van het oude politiebureau, waarbij onder andere werd gekeken of er een andere politieafdeling kon worden geplaatst, maar daar wordt toch niet voor gekozen. De politie heeft zichzelf nu ten doel gesteld om het gebouw te verkopen.

Maar dat zal niet op korte termijn gebeuren. De politie wil het gebouw voorlopig aanhouden als achtervang. Dat heeft te maken met de grote reorganisatie binnen het politiekorps Noord-Nederland. De provinciale politie-afdelingen zijn samengevoegd en datzelfde geldt nu voor vestigingen.

'Een grote puzzel'

Een voorbeeld is de locatie voor in beslag genomen voertuigen. Tot voorheen had Drenthe daarvoor een eigen locatie, net als Groningen en Friesland, maar de drie vestigingen worden nu samengevoegd op één locatie in Drachten. Een ander voorbeeld is de forensische afdeling. Die verdwijnt ook in Drenthe en gaat eveneens naar Drachten 'om efficiënter te kunnen werken'.

Zulke samenvoegingen kunnen ingewikkeld zijn. De politie noemt het zelf 'een grote puzzel'. Soms is de huur op de ene locatie opgezegd, maar is de nieuwe locatie nog niet klaar. De politie wil nu het gebouw in Meppel aanhouden als achtervang voor zo'n situatie. Als de gehele reorganisatie afgerond is, gaat het politiebureau in Meppel alsnog in de verkoop.

Lees ook: