'Drenten maken zich in coronatijd vooral zorgen over gezondheidszorg en onderwijs'

Sinds het coronavirus in ons land voet aan de grond heeft gekregen, zijn inwoners uit onze provincie zich vooral zorgen gaan maken over de gezondheidszorg en het onderwijs. Dat blijkt uit een onderzoek van Trendbureau Drenthe, dat in het afgelopen jaar op verschillende momenten 733 Drenten vroeg hoe zij met de coronacrisis omgaan.

Een op de vijf Drenten heeft een verslechterde gezondheid en drie procent van de ondervraagden heeft te maken gehad met uitgestelde zorg. Corona heeft kwetsbaarheden in het zorgsysteem blootgelegd en dat is volgens het onderzoek ook wat Drenten zorgen baart. Een overgrote meerderheid van de panelleden geeft aan dat extra aandacht voor de wachttijden, bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg (meer dan) welkom is.

Ook het onderwijs verdient extra aandacht volgens de respondenten. Zo zijn kansenongelijkheid en (mentale) problemen toegenomen bij kwetsbare jongeren.

'Ook na coronacrisis thuiswerken'

Toch zorgt de coronacrisis in Drenthe niet alleen maar voor uitdagingen, wijst het onderzoek uit. Een derde van de ondervraagde Drenten wil ook na de coronacrisis meer kunnen thuiswerken. Daarnaast is de sociale rust en ruimte die is ontstaan iets wat door de ondervraagden gekoesterd wordt.

Omdat het uitgavenpatroon in coronatijd is veranderd, heeft een op de vijf ondervraagde Drenten meer kunnen sparen. Opvallend is dat de mensen die dit konden, aangeven te willen investeren in de verduurzaming van hun woning. "De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat zaken die niet kunnen, zoals de auto laten staan, niet reizen, niet vliegen, thuiswerken en dergelijke wél kunnen als de maatschappij het maar echt wil. Dit is voor de klimaatcrisis een belangrijke les", aldus een van de respondenten.

