Tientallen bomen in Norg tegen de vlakte, bewoners compleet verrast

Het is een trieste aanblik, zo concludeert Dick Aalders (73). Hij woont al zo'n negentien jaar 'met veel plezier' in het Norger bos. Afgelopen maandagmiddag werd het snel minder met het woongenot, toen hij zag hoe in iets meer dan een halve dag tientallen bomen waren geruimd. "Later kreeg ik andere bewoners met tranen in de ogen aan de deur. Ze vroegen mij hoe zoiets mogelijk was."

Procedure ging fout

Dat antwoord moest Aalders ze schuldig blijven. Vanuit de gemeente is namelijk nooit gecommuniceerd dat er bomen zouden verdwijnen. Er was dus ook geen kans om een zienswijze in te dienen.

"De procedure is fout gegaan", concludeerde wethouder Kirsten Ipema van de gemeente Noordenveld dan ook. Hoewel de eigenaar van het stuk bos zich keurig had gemeld bij de provincie, had ook de gemeente hiervan op de hoogte moeten worden gebracht. Dat is niet gebeurd.

Kaprijp

Gevolg is dat bewoners van de Oosterduinen zich in het hemd voelen gezet. "We hebben strikte regels opgesteld in het transitieplan van dit gebied", stelt Aalders. "Daarbij zijn afspraken gemaakt over het groen. Zo mag je niet zomaar kappen en mag er geen sprake zijn van verstedelijking van dit gebied."

Volgens eigenaar Henk Bosma is verstedelijking ook niet aan de orde. "Ik heb die bomen gekapt, omdat ik de verantwoordelijkheid draag voor dat stuk bos. De bomen (douglassparren, red.) waren 'kaprijp'. Het waren oude bomen die te zijner tijd misschien om zouden waaien bij een storm of ziek zouden worden. Dat vond men bij Bosgroep Noord Oost Nederland ook. Daarom heb ik de bomen laten kappen."

Onderhoudsplicht

Bosma wil de gekapte bomen vervangen door eikenbomen. "Over twee jaar ziet het hier weer heel anders uit", schat hij in. "Ik heb denk ik wel vijftig hectare aan bos in de regio. Dan heb je ook een onderhoudsplicht. Dit valt daaronder."

Omwonenden blijven het desondanks zonde vinden dat bomen zo snel gekapt zijn. Wethouder Ipema geeft aan in gesprek te willen gaan met Bosma over hoe dit tot stand is gekomen, zonder dat er een vergunning is aangevraagd bij de gemeente.

Evalueren

Een boete lijkt niet aan de orde. "Als er een vergunning was aangevraagd, dan hadden we die waarschijnlijk gegeven", zegt Ipema. "Nu is dat niet gebeurd en is het handig om te evalueren met de eigenaar van de grond waar het mis is gegaan."

Een hard gelag voor de inwoners van de Oosterduinen, benadrukt Aalbers. "Hiermee kweek je onwil bij mensen die hier wonen. Mag straks dan iedereen lukraak bomen kappen?"