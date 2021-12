Beeld van Frida Kahlo ook vandaag nog niet op z'n plek in Assen

Hij is er nu al twee maanden druk mee, en het metershoge beeld is praktisch helemaal af. Toch wordt de buste van Frida Kahlo ook vanmiddag nog niet onthuld in Assen, wat wel de planning was. Maker Eelco Bügel van Blow-Up Industry krijgt het kleurrijke pronkstuk nog altijd niet goedgekeurd voor plaatsing op de kop van de Vaart.

D'r zijn nog altijd ernstige twijfels bij de gemeente Assen, of de enorme buste van de Mexicaanse kunstenares wel stabiel genoeg is en ook echt bestand tegen windkracht 12.

Constructietekeningen nodig

Het beeld is gemaakt van plakken piepschuim, vervolgens naadloos afgewerkt met een speciale hotspray coating, en vorige week ging de verfspuit over Frida's buste als finishing touch. Precies een week geleden kwam het laatste kleurtje erop, en daarmee dacht Bügel ruimschoots op tijd klaar te zijn voor de onthulling van vanmiddag. Maar dat feest gaat dus even niet door.

Het onderste deel van de buste is al verzwaard, waardoor het 800 kilo weegt. En Frida's kop heeft Bügel inmiddels uitgehold, waardoor die nog maar 200 kilo weegt, en de kans op overhellen en kantelen nihil zou zijn. "Maar da's niet afdoende. Er moeten extra tekeningen aangeleverd worden, om te laten zien hoe de constructie veilig neergezet wordt op de kop van Vaart, en of de kop straks wel stevig genoeg vastzit op de romp", vertelt de Asser binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan.

Flinke domper

En da's een flinke domper voor de opdrachtgevers van het pronkstuk, binnenstadsorganisatie Vaart in Assen (ViA) en het Drents Museum. Ze kregen van de gemeente Assen 25.000 euro voor het beeld, en waren daar hartstikke blij mee. Maar onderhand balen ze er flink van dat de plaatsing van het iconische beeld op allerlei hobbels stuit, en ook nu wéér niet kan doorgaan terwijl de grote tentoonstelling over de Mexicaanse kunstenares in het Drents Museum al sinds 8 oktober open is. "Om flink chagrijnig van te worden", zegt Vosjan.

De binnenstadsorganisatie heeft inmiddels zelf een externe constructeur ingehuurd, die de kunstzinnige buste van Frida nog eens grondig gaat controleren op stabiliteit. Een eerste extra eis was dat het beeld aan de onderkant, zowel aan voor- als achterzijde, voorzien moest worden van lange ijzeren stangen, die het omvallen van het beeld moeten voorkomen, ook bij windkracht 12.

Zekerheid

"Maar dat is toch niet afdoende", zegt Vosjan. "Kop en romp moeten op de Vaart ook nog op elkaar gezet worden. En de gemeentelijke constructeur, die het gevaarte officieel moet goedkeuren voor de vergunning, wil er helemaal zeker van zijn dat de stabiliteit ervan gewaarborgd is. Dat betekent dat hij concrete tekeningen wil zien van Eelco, hoe hij beide onderdelen precies aan elkaar bevestigt, met hoeveel ijzeren pennen, hoe groot de bevestigingsgaten zijn, en of alles dan stabiel genoeg blijft", legt Vosjan uit.

Wachten beu

Vosjan, en velen met hem, zijn het wachten zo langzamerhand wel beu. Want het beeld had al lang klaar en onthuld moeten zijn. Doorgaans is de onthulling van het speciale pronkstuk op de kop van de Vaart gelijktijdig met de opening van de expositie in het Drents Museum, maar dat lukte niet meer, omdat het kunstproject te laat uit de startblokken kwam, en het ontwerp ook te laat aangeleverd werd. Daarna bleken er problemen te zijn met de juiste maatvoering van het ontwerp.

"Ontzettend jammer dit, maar het gaat dit keer niet zoals het zou moeten. Er waren helaas wat onvoorziene aanloopproblemen, maar dat het allemaal nu zolang gaat duren, dat hadden we ook niet verwacht. Bij een volgende keer gaan we het toch even helemaal anders doen", zucht Vosjan.

Nieuwe datum?

Een nieuwe datum voor de onthulling durft de binnenstadsregisseur van ViA niet meer te noemen. Inmiddels door schade en schande wijs geworden. "Laten we eerst maar eens zorgen dat die goedkeuring er komt, dan pas prikken we een definitieve datum."

In elk geval duurt de expositie Viva la Frida in het Drents Museum nog tot eind maart. "Dus de vrees van sommigen dat het beeld er pas staat als de expositie voorbij is, zo gek zal het niet lopen", besluit Vosjan.

