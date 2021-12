Verhuisplan kunstwerk De Stip naar Emmer centrum wordt afgestoft

De voormalige, hemelsblauwe gasbol van Enexis bij industrieterrein Bargermeer werd ruim tien jaar geleden door de toyisten (een uit Emmen afkomstige kunststroming) omgetoverd in een kleurrijk kunstwerk. Nadat de verhuisplannen van het dierenpark bekend werden, startten de toyisten en de stichting Living Industry (eigenaar van de bol) een lobby. De Stip zou beter tot zijn recht komen op het voormalige dierentuinterrein als toeristische trekpleister.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 probeerden de kunstenaarsgroep en de eigenaar het plan op de politieke agenda te krijgen, maar de respons viel tegen. Sindsdien belandde de verhuizing in de ijskast.

Rensenpark

Sinds enkele maanden is er een groepje Emmenaren opgestaan die dit plan nieuw leven wil inblazen. Volgens woordvoerder Wim Melenberg bevindt het initiatief zich nog in een pril stadium. Er moet eerst nog een hoop gebeuren. "Zoals onderzoek naar de mogelijke locaties, de financiën en de logistiek. Maar we zijn er van overtuigd dat je meer uit De Stip kunt halen dan nu het geval is."

De voormalige savanne in het Rensenpark, zoals de oude dierentuin nu heet, is daarbij nog steeds een potentiële kandidaat. "In ons onderzoek willen we meer locaties meenemen." Welke dat zijn, kan Melenberg nog niet zeggen.

Tien slagen om de arm

De groep gaat ook bekijken of De Stip op een of andere manier exploitabel te maken is. "Denk aan het aanbrengen van verdiepingen in het binnenste van de bol. Vervolgens kun je daar een functie aan geven voor bijvoorbeeld activiteiten." In het verleden is al eens gedacht aan een museale invulling.

Melenberg houdt verder 'tien slagen om de arm' wat betreft het slagen van dit plan. "Als het volgens onderzoek echt niet kan, dan blazen we het natuurlijk af."

De Stip werd in 2015 voor het laatst onder handen genomen (Rechten: Toyisme Studio / Dejo)

Han Wiendels van stichting Living Industry staat sympathiek tegenover deze actie. In zijn ogen heeft De Stip Emmen veel te bieden wat betreft het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad en citymarketing. "Voor nu spreek ik van een onbenutte kans."

Geknapt

Zelf heeft Wiendels sinds 2017 de handdoek in de ring gegooid wat betreft pogingen om het gevaarte te verhuizen. "Ik zag niet wat we nog meer konden doen." Nu de draad opnieuw wordt opgepakt, wil hij ondersteuning bieden waar mogelijk. Want het geloof is er niet minder om. "Met zoiets unieks zoals De Stip heb je iets in handen waarmee je je als plaats echt kunt onderscheiden."

Verhuizing of niet, een punt van aandacht blijft het onderhoud van De Stip. In 2015 vond er nog een renovatie van het schilderwerk plaats. Op sommige plekken is de verf geknapt en is de oorspronkelijke blauwe kleur alweer zichtbaar.

Visitekaartje

De toyisten, tegenwoordig gevestigd in Zuidlaren, vieren volgend jaar hun dertigjarig bestaan. Onderdeel van de jubileumplannen is een nieuwe opknapbeurt van De Stip, laat woordvoerder Dejo weten. "Het gaat per slot van rekening om ons visitekaartje."

Volgens Dejo is periodiek onderhoud een noodzakelijke stap. "De bol bestaat uit staal dat onder weersinvloeden uitzet en inkrimpt. Dus daar ontkom je niet aan." Wel is het de bedoeling om bij de eerstvolgende keer acrylverf in plaats van oliegedragen verf te gebruiken. "Acrylverf is elastischer van aard en beweegt dus meer mee."

Panorama Mesdag

De renovatie gaat ongeveer rond de 25.000 euro bedragen. "Daar gaan we zelf ook uiteraard aan bijdragen." Hij is ook van plan om bij de gemeente Emmen aan te kloppen voor een bijdrage. Onlangs kreeg hij de nieuwe cultuurnota van de gemeente Emmen onder ogen. Tot zijn verbazing werd er met geen woord gerept over De Stip.

"Het is het op een na grootste kunstwerk in Nederland. Alleen de Panorama Mesdag is groter. Je zou verwachten dat je dan meegenomen wordt." Dat de toyisten niet meer in Emmen zijn gehuisvest, doet daar volgens hem niets aan af. "Neem het landschapskunstwerk Broken Circle/Spiral Hill, dat is van de hand van een Amerikaanse kunstenaar. Dus dat zou niet uit moeten maken."