Prijskaartje parkeervergunning veruit het hoogst in Emmen

Veel autobezitters kunnen in Drenthe gratis parkeren, maar in de vier grootste steden ligt dat anders. Daar komt vaak een parkeervergunning mét bijbehorend prijskaartje om de hoek kijken. In Emmen zijn de parkeerkosten met afstand het hoogst van Drenthe.

In het centrum van Emmen betalen autobezitters 240 euro voor een parkeerplek. Geen van de andere prijskaartjes in Drenthe komt daarbij in de buurt, blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van informatie op gemeentewebsites. Bewoners van het Emmer schilgebied, oftewel de woonbuurten om het centrum, moeten eveneens betalen om hun auto dichtbij te parkeren. Maar zij zijn voor een parkeervergunning 96 euro kwijt.

In verschillende wijken van Meppel liggen de parkeerkosten op 57,36 euro en in Hoogeveen op 54 euro. Evenals Emmen hanteert ook Assen twee verschillende prijzen. In veruit de meeste wijken ligt de prijs op 50 euro. Alleen in Assen-Oost kost het parkeren in eigen buurt 35 euro.

Duurste vergunning in Amsterdam

Autobezitters die binnen de Singel van het Centrum van Amsterdam wonen zijn jaarlijks het meest kwijt voor een parkeervergunning van alle Nederlanders: zo'n 568 euro. Het centrum van Utrecht staat op de tweede plaats. Binnenstadbewoners zijn daar jaarlijks 442 euro kwijt om hun auto te mogen parkeren.

Ongeveer zes op de tien Nederlandse gemeenten kennen helemaal geen parkeervergunningszones. Daarnaast zijn ruim twintig gemeenten waar sommige bewoners wel een vergunning aan moeten vragen, maar waar geen jaarlijkse kosten aan verbonden zijn.