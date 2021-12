Buschauffeurs voeren actie: geen passagiers tussen Emmen en Ter Apel

De bushalte in Emmen is afgesloten (Rechten: RTV Drenthe/Serge Vinkevleugel)

Dagelijks reizen asielzoekers vanaf Emmen met de bus naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Onder hen zogenoemde veiligelanders, veelal jongemannen uit veilige Noord-Afrikaanse landen. Zij reizen vaak zonder geldig vervoersbewijs en zijn agressief tegen de buschauffeurs.

"Wij willen Qbuzz bewegen om hier iets tegen te doen", zegt chauffeur Martijn Mulder. "Als werkgever is het bedrijf verantwoordelijk voor onze veiligheid." Het steekt de chauffeurs dat de overheid wel al zaken heeft geregeld, maar hun werkgever achterblijft. "De overheid heeft gezorgd voor bijvoorbeeld een speciale pendelbus en er is af en toe toezicht. Maar wij willen ook toezichthouders terug op onze bussen."

'Speciale pendelbus werkt niet'

De nieuwe pendelbus tussen station Zwolle en het azc in Ter Apel werkt volgens Mulder ook nog niet goed. "De meeste mensen hebben niet in de gaten dat er een speciale bus is, omdat ze er niet op worden gewezen. Daardoor blijven veiligelanders het reguliere openbaar vervoer pakken."

Na het weekend gaan de buschauffeurs hun actie evalueren. "Als Qbuzz niets doet, dan gaan we mogelijk verder met deze actie of breiden we hem uit."

'Eigen onderzoek afwachten'

Woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz zegt dat het bedrijf eerst het eigen onderzoek wil afwachten. Dat loopt tot het eind van deze maand. "Het aantal incidenten neemt niet toe , maar het gevoel van onveiligheid onder de chauffeurs op de lijnen blijft. We vragen ze elke dag hoe ze de dag beleefd hebben en wat we kunnen veranderen. Aan de hand daarvan gaan we actie ondernemen."

Van der Mark erkent dat Qbuzz verantwoordelijk is voor de veiligheid van de chauffeurs, maar zegt de oplossing niet alleen bij de vervoersmaatschappij ligt. "Een structurele oplossing moet bij de politiek vandaan komen. Het is een breed maatschappelijk probleem, niet alleen in Emmen of Ter Apel, het is een Nederlands politiek probleem. Daar moet het worden opgelost."

