Dit bosvogeltje vliegt niet maar bloeit

In de ROEG!-serie over orchideeën laat plantenkenner Hans Dekker bijzondere soorten in onze provincie zien. Deze keer een uitzonderlijke orchidee die je met zijn naam op het verkeerde been zet.

Duits

"Deze orchidee heeft een merkwaardige naam, het wit bosvogeltje", aldus Dekker. "Vreemd, want het is natuurlijk geen vogeltje maar een orchidee. De plant heet zo omdat als hij helemaal open zou gaan, het net een vogel op een takje is. De naam komt uit het Duits, Waldvöglein, en in de Nederlandse naamgeving is die naam overgenomen."

Bosrand

Het plantje is te vinden op schaduwrijke, vochtige en voedselarme bodems in bossen en struwelen. Dekker: "Op sommige plekken in Europa, zoals de Alpen of in Italië, staat de orchidee soms best veel, ook zoals hier, langs de kant van de weg aan de rand van een mooi bos. Dat is de typische standplaats, maar in ons land kun je de plekken waar het voorkomt op één hand tellen."

Bescherming

De standplaats van de zeldzame orchidee in de berm is met de gemeente besproken. "De medewerker van de gemeente die over de berm gaat, is razend enthousiast en zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de plant hier netjes blijft staan", aldus Dekker. "Ook met slootonderhoud en het maaien van de bermen wordt geprobeerd er rekening mee te houden, zodat het plantje hier nog jaren kan blijven staan. Iedereen die erlangs fietst en de tijd neemt om het te zien, kan er dan van genieten."

