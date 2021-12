Emmer fractie GroenLinks wil ban op Zwarte Piet

In de samenleving is ook weerstand tegen Zwarte Piet (Rechten: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

Als het aan GroenLinks in Emmen ligt, zie je Zwarte Piet volgend jaar niet meer terug tijdens de diverse sinterklaasintochten in de gemeente Emmen. De fractie wil de kwestie deze maand aanstippen tijdens een van de vergaderingen van een gemeente.

Achter de schermen wordt gewerkt aan een motie die moet leiden tot een ban van wat zij beschouwen als een racistische en stereotiepe karikatuur.

De jaarlijkse sinterklaasintocht wordt gefinancierd door winkeliers. Het idee is om de subsidiekraan (deels) dicht te draaien en zo de middenstand aan te sporen andere keuzes te maken, aldus fractievoorzitter Bernadette van der Woude.

Alternatief

Hoe de korting op de subsidie precies wordt ingestoken, kan Van der Woude nog niet aangeven. "We bekijken dat nog, ook willen we de juridische haalbaarheid onderzoeken."

"Sinterklaas behoort een feest voor iedereen te zijn. Dat is het niet als er kinderen zijn die zich gekwetst voelen door de verschijning van Zwarte Piet." De teleurstelling was dan ook groot bij GroenLinks bij de intocht van dit jaar. "In heel veel plaatsen in Nederland zie je dat men al voor een alternatief is gegaan, zoals stroopwafelpieten." Zwarte Piet wijkt in steeds meer gemeenten en Emmen mag nou wel eens aansluiten, vindt de fractieleider.

Dingen veranderen

Het argument van voorstanders van Zwarte Piet dat daarmee een stukje traditie verloren gaat, vindt Van der Woude niet sterk. "Het zijn vooral volwassenen en niet de kinderen die er moeite mee hebben. Bovendien is het ook traditie dat dingen veranderen."

Doe Zwarte Piet gewoon in één keer weg en over twee jaar is iedereen eraan gewend, aldus Van der Woude. De jaarlijks terugkerende discussie die boven het kinderfeest hangt, is daarmee volgens haar ook passé.

Van toneel verdwijnt

Laurens Meijer, centrummanager van Emmen, laat weten weinig heil te zien in een dergelijke maatregel. "Het geld waar het hier om gaat is de opbrengst van de reclamebelasting, betaald door de winkeliers. De gemeente int dit en keert dit weer aan ons uit. Op papier heet het een subsidie, maar technisch is dat eigenlijk niet zo."

Bovendien zijn er bij de intocht in Emmen in zijn ogen al een aantal belangrijke aanpassingen gemaakt. "Naast Zwarte Pieten liepen er ook roetveegpieten mee tijdens de intocht. De bedoeling is om dat steeds verder uit te breiden. Zwarte Piet verdwijnt bij ons dus langzaam maar zeker van het toneel."

Meijer ziet een dergelijke ontwikkeling ook in enkele andere dorpen in de gemeente. "Dus of zo'n kortingsactie veel zin heeft, vraag ik me af."