Fysiopraktijk in Hoogeveen gaat uitbreiden: 'Rekenen op minder parkeeroverlast'

Fysiotherapiepraktijk De Leeuwerik in Hoogeveen gaat uitbreiden. Ook zijn er plannen om zo'n 28 nieuwe parkeerplaatsen te bouwen. Dat moet een halt toebrengen aan de parkeerproblemen in de wijk.

Omwonenden klagen namelijk al langere tijd over de hoeveelheid geparkeerde auto's langs de Leeuweriklaan. Het gaat voornamelijk om cliënten die de praktijk komen bezoeken. "Wij vinden het ook vervelend", vertelt fysiotherapie Theo de Haas van De Leeuwerik. "Dus daar moeten we iets mee doen. Extra parkeerplekken moeten het probleem oplossen."

Uitbreiding noodzakelijk

De Leeuwerik heeft inmiddels een akkoord bereikt met de gemeente om een stuk van het naastgelegen trapveldje over te nemen. "Het gaat om zo'n 300 tot 350 vierkante meter", legt De Haas uit. "De parkeerplaatsen komen deels op eigen grond en deels op het nieuwe stuk."

De praktijk zelf wordt ook onder handen genomen. Onder andere de bouw van een nieuwe oefenzaal en vier à vijf behandelruimtes zitten in de pijplijn. Volgens De Haas is de uitbreiding nodig vanwege toenemende drukte. "Veel zorg wordt tegenwoordig samengevoegd. We zitten samen met ergotherapie en logopedie onder één dak. Daar komen psychologie en diëtiek nog bij. Dat is makkelijker voor de cliënt, want er is één centraal punt."

Draagvlak

De gemeente ziet geen problemen in de uitbreidingsplannen. Voorwaarde is wel dat de praktijk de plannen moet bespreken met de buurt om draagvlak te vinden. "Daar moeten we nog mee aan de slag, maar die gesprekken zie ik positief tegemoet. Ik verwacht dat omwonenden niet negatief reageren om de komst van extra parkeergelegenheid. Het is juist bedoeld om de straat te ontlasten", aldus De Haas.

Omwonenden hebben in het verleden al eens kenbaar gemaakt dat het trapveldje belangrijk is voor de buurt. Het mag daarom volgens hen niet verdwijnen. De gemeente heeft eerder dit jaar aangegeven dat er genoeg groenstrook overblijft. "Kleiner dan nu, maar voldoende voor de jongste jeugd om op te kunnen spelen."

Kosten

Wanneer de bouw gaat beginnen durft De Haas nog niet te zeggen. Ook weet hij nog niet wat de overname van de groenstrook gaat kosten. "Dat krijgen we nog te horen van de gemeente. We gaan de komende tijd uitzoeken hoe we de uitbreiding het best kunnen aanvliegen."

