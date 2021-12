Onderzoek: 'Scheuren in Asser woningen niet door verkeer'

De scheuren die in woningen aan de Stationstraat en Oostersingel zijn ontstaan, komen zeer waarschijnlijk niet door langsrijdend verkeer. Dat blijkt uit onderzoek van Hanselman Groep in opdracht van de gemeente Assen.

Onderzoekers concluderen in het rapport dat de kans kleiner is dan 1 procent dat trillingen door elektrische bussen en ander langsrijdend verkeer de scheuren veroorzaken. Alle metingen die zijn verricht bleven binnen de gestelde grenswaarden.

Scheuren in woningen bedrijfspanden

Verschillende bewoners en ondernemers van de Stationsstraat en Oostersingel klaagden eerder dit jaar over scheuren in hun panden. Zij vermoeden dat de veel zwaardere elektrische bussen in combinatie met een andere gewichtsverdeling in de bussen voor trillingen zorgen.

Niet alleen in Assen, ook in steden als Groningen en Dordrecht klagen inwoners over trillingen door de elektrische bussen. Om daar iets aan te doen, heeft de gemeente Groningen op verschillende plekken anti-trillingsschermen in de grond geplaatst.

Binnen streefwaarden gebleven

In het onderzoek in Assen zijn bemande en onbemande metingen gedaan in twee woningen. Hoewel er trillingen zijn gemeten, bleven deze allemaal binnen de landelijke normen.

"Ik voel trillingen als ik op de bank zit", zegt Hendrik Wielinga, die scheuren in zijn kapsalon en naastgelegen woningen heeft. "Maar met dit onderzoek is aangetoond dat deze trillingen binnen de normen vallen. Hierdoor kan in principe geen schade ontstaan. Daar moet ik maar op vertrouwen voor de toekomst."

"Het is een onafhankelijk bedrijf dat de metingen heeft uitgevoerd en daarom heb ik er ook alle vertrouwen in dat dit goed is gebeurd", vervolgt Wielinga. "In ieder geval ben ik blij dat de gemeente Assen dit serieus heeft opgepakt. Nu is het afwachten hoe het er over drie tot vijf jaar uitziet."

