Slepende gevolgen valpartij houden Ingmar Berga van het ijs

Ingmar Berga (37) slaat deze week de marathonvierdaagse over. De schaatser uit Hoogeveen heeft nog altijd last van de naweeën van een val met de fiets in april.

"We waren met de gravelbike op de Veluwe aan het fietsen. En daar gleed m'n achterwiel onverwacht weg in een diepe plas, waardoor ik over de kop sloeg", herinnert Berga zich. "M'n nek heeft daar een flinke zwieper gemaakt, maar ik ben gewoon doorgefietst. Ik voelde me niet helemaal lekker, maar het leek allemaal onschuldig."

'Bij hoge intensiteit gaat het mis'

In eerste instantie leken de gevolgen mee te vallen tot hij een week later op trainingskamp ging. "Daar werd het steeds slechter, ik had een heel hoge hartslag en ben de laatste dag al eerder naar huis gegaan."

Langeduur-inspanningen zijn geen probleem en ook in het dagelijks leven heeft hij geen last. "Maar als de intensiteit omhoog gaat, gaat het mis. Als ik in de verzuring kom, herstel ik slecht. Dan lig ik de volgende dag weer in bed."

'Helemaal naar de klote'

Tot nu toe ging hij wel van start in alle zes de marathons, maar niet met het gewenste resultaat. "In Tilburg, afgelopen weekend, moest ik er na 25 rondes al mee stoppen. Ik was helemaal naar de klote. Dat ging echt niet. Het heeft geen zin om zo rond te rijden. De ploegarts probeert me te helpen om te kijken wat nu verstandig is. Het is best ingewikkeld. Als je je been breekt weet je waar je aan toe bent, maar dit is wat ingewikkelder."

Jumbo Visma

Berga heeft sowieso weinig geluk bij z'n nieuwe ploeg. "Ik was zo blij dat ik bij Jumbo Visma ging rijden. Vorig jaar was ik goed, maar toen hebben we vanwege corona geen enkele wedstrijd mogen rijden. Nu hebben we wel de status van topsport gekregen en nu heb ik dit", besluit Berga.

Marathonvierdaagse

Vanavond is de tweede etappe van de marathonvierdaagse in Den Haag. Morgen volgt Amsterdam en de finale is in Alkmaar.