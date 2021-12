Corona in Drenthe: 504 nieuwe positieve tests

In Drenthe zijn het afgelopen etmaal 504 positieve coronatests gemeld. De cijfers liggen vooral hoog in de gemeenten Emmen (81), Hoogeveen (77) en Assen (73).

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gaat om mensen uit Assen, Coevorden en Borger-Odoorn. In die laatste gemeente is ook iemand overleden aan de gevolgen van de besmetting. In Drenthe liggen nu 48 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 12 op een IC-bed.

Gisteren meldde het RIVM 570 positieve tests in Drenthe. Dat aantal gaf een vertekend beeld vanwege een storing in de computersystemen. De nieuwe gevallen die een dag eerder niet konden worden meegerekend, waren toen alsnog meegeteld.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 03-12-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2202 (+16) 9 21 Assen 6340 (+73) 80 (+1) 19 Borger-Odoorn 2469 (+13) 37 (+1) 19 (+1) Coevorden 4488 (+35) 66 (+1) 33 Emmen 13891 (+81) 214 89 Hoogeveen 7159 (+77) 90 43 Meppel 3690 (+27) 38 36 Midden-Drenthe 3202 (+50) 43 32 Noordenveld 2883 (+55) 37 26 Tynaarlo 2707 (+30) 29 26 Westerveld 1719 (+13) 20 22 De Wolden 3081 (+19) 41 27 Onbekend 199 (+15) 0 0

Landelijke lijn verandert nauwelijks

In heel Nederland blijft het aantal nieuwe coronagevallen stabiel. Volgens de laatste RIVM-cijfers zijn landelijk 21.612 positieve tests geregistreerd. Het is de 17e keer in 18 dagen tijd dat er meer dan 20.000 bevestigde besmettingen zijn. De enige dag waarop het aantal onder die grens bleef, kwam dat door een storing.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 151.051 meldingen van positieve tests. Het totaal over de afgelopen week ligt zo'n 3 procent lager dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Het is de derde dag op rij dat het aantal positieve tests op weekbasis daalt. Daarvoor was het 58 dagen achter elkaar gestegen.

Gemiddeld waren er in de afgelopen week zo'n 21.579 nieuwe gevallen per dag. De lijn van de epidemie, die wekenlang recht omhoogging, loopt nu ongeveer horizontaal.

Het RIVM kreeg 62 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting is gestorven. In de afgelopen week registreerde het instituut 369 sterfgevallen, gemiddeld zo'n 53 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 24 februari.