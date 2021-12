Vroeg, fris en 'grandioos': China Lights vol verwachting weekend in

Het zogeheten 'effect van totale duisternis' daalde over de bezoekers neer en dat leverde de organisatie een flink aantal pluimen op. "Vrijwel iedereen is blij dat het alsnog doorgang heeft kunnen vinden", zegt organisator Henk Hiddingh terwijl de verlichte tulpen onder hem zijn gezicht rood kleuren.

De bezoekers, die door de maatregelen dus niet 's avonds maar 's ochtends vroeg naar het lichtjesfestijn moeten komen, worden tegemoetgekomen met een ontbijtje to go. "Die ontbijtjes vonden vanochtend gretig aftrek", vertelt Hiddingh.

'Grandioos'

Een stel uit Rotterdam wandelt rond de klok van zeven langs de vijver in het park. De twee zijn bekend met het China Lights-concept. "Dat hebben we bij ons in het park ook een keer gehad, maar dit is groter", zegt Herman Nederhand. Zijn vrouw vult hem aan: "Het is bovendien mooier en zeer de moeite waard om vroeg voor uit je bed te gaan."

De grote taferelen, de bloemen en de dierenopstelling. Dat past volgens Nederhand echt bij Emmen: "Dit hoort bij deze stad. Het ziet er echt grandioos uit."

Geen eeuwige lockdown

Het is pikdonker in de ochtend, maar toch hoopt Hiddingh dat ze het lichtjesfestival straks 's avonds ook open kunnen stellen: "We gaan ervan uit dat die lockdown niet eeuwig gaat duren en dat mensen straks ook 's avond bij ons kunnen komen genieten van dit prachtige festival."

China Lights is op vrijdag, zaterdag en zondag van 05.30 tot 08.30 uur en van 14.30 tot 17.00 uur geopend. Van maandag tot en met donderdag zijn de verlichte objecten alleen in de middag te bewonderen.

Een sfeerimpressie van vanochtend zie je hieronder.