Jari Groenhart maakt verrassende comeback: 'Die voldoening haal ik echt nergens anders uit'

Daarom maakt hij nu z'n comeback. En zijn ambities zijn weer als vanouds. Komend weekend, bij het Nederlands kampioenschap in Den Haag, mag hij laten zien hoever hij is.

"Ik heb het zware trainen echt gemist. Dat is misschien gek om te zeggen, maar die voldoening haal ik nergens anders uit", reageert Groenhart.

Lastige beslissing

Met tranen in z'n ogen vertelde hij twee jaar geleden tegen de bondstrainer dat hij ermee wilde stoppen. Een lastige beslissing. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor z'n familie. Hij nam ruim de tijd om de 'andere kant van het leven' te ontdekken.

"De dingen die ik heb gemist heb ik dubbel ingehaald. Ik ben met m'n kameraden op vakantie geweest en zo. Maar dat kan ook allemaal nog als ik ouder ben, maar je kan niet op latere leeftijd weer beginnen met zwemmen op dit niveau", luidt de simpele verklaring.

(Tekst gaat verder na de video)

'Rugslagspecialisten gezocht'

Voor z'n rentree werd hij onder meer getriggerd door een tweet van technisch directeur André Cats van de KNZB. Na de Olympische estafette in Tokio tweette hij; Rugslagspecialisten gezocht, want daar heeft Nederland behoefte aan. Het voelde alsof de tweet speciaal aan hem gericht was.

Vroeg opstaan

De wekker in huize Groenhart in Assen gaat nu weer vijf dagen per week om 4.15 uur. En dat was juist een van die lastige dingen waarom hij wilde stoppen.

"Vroeg opstaan, betekent ook automatisch vroeg naar bed en daardoor mis je allerlei dingen. En ook in het weekend mis je daardoor dingen. Dat heeft er zeker mee te maken gehad", weet Groenhart nog maar al te goed. Maar nu kan hij het allemaal weer wat makkelijker opbrengen. Hoewel dat met vallen en opstaan gaat.

Maagzuur kwam omhoog

"Als het weekend in de buurt komt, heb ik er wel wat weer meer moeite mee. Dan ga je weer naar 'de andere kant van het leven'. Dan zit je weer met je vrienden en dan wordt er nog weleens een biertje gedronken. En dat heb ik in het begin ook wel gedaan. Maar ik kwam mezelf daar heel snel in tegen. Bij een zware training kwam dan het maagzuur omhoog. Dus dat heb ik weer snel afgeleerd", lacht de 21-jarige Assenaar.

Plaatselijke zwemclub

Om 5.00 uur meldt de rugslagspecialist zich in het zwembad in Drachten. Daar traint hij nu bij de plaatselijke zwemclub DZ&PC en niet zoals eerder bij de het Regionaal Trainingscentrum van de KNZB. Trainer Erik Nijholt heeft zich over hem ontfermd. Beide mannen kennen elkaar al jaren.

"Ik had destijds niet door dat hij het zo beu was", zegt Nijholt. "Het was voor mij dan ook geen grote verrassing toen hij me belde met de vraag of hij mee mocht trainen. Ik weet wat hij er allemaal voor gedaan heeft en dat hij dat zou gaan missen."

Rentree verloopt voorspoedig

Dit seizoen is vooral bedoeld om weer op te bouwen en te kijken hoe zijn lichaam reageert op de trainingen. In twee jaar tijd is hij niet veel aangekomen, maar hij verloor wel spiermassa en conditie. Maar z'n rentree verloopt verrassend voorspoedig.

"Mocht de KNZB me weer vragen voor een traject dan zal ik daar zeker over nadenken. Maar voor zulke dingen moet je gevraagd worden en daarom zal ik eerst wat moeten laten zien", aldus Groenhart.

Genieten

Komend weekend start hij op het NK in Den Haag op de 50, 100 en 200 meter rugslag, de 200 en 400 meter wisselslag en de estafette. "Ik ga gewoon lekker genieten. Dat is het belangrijkste en ook lekker praten met mensen die ik al heel lang niet heb gezien. Dat hoort er ook bij", besluit Groenhart.

Lees ook: