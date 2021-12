Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Ook in de weken vol beperkingen zijn er in Drenthe genoeg dingen te doen. De hele dag thuis op de bank zitten nadenken over het mooiste Drentse woord is een optie. Maar voor wie er toch op uit wil, zetten wij een aantal suggesties op een rijtje.

Winters Assen

De meteorologische winter is begonnen, reden genoeg voor ondernemers in de binnenstad van Assen om het winterprogramma uit de kast te halen. De sfeerverlichting hangt, er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud en op het vernieuwde Koopmansplein staat een kunstijsbaan. Wie de sinterklaasinkopen al gedaan heeft, kan ook de rest van de maand nog terecht in een sfeervolle binnenstad.

Midwinterhoorn

De periode waarin de midwinterhoorn mag worden bespeeld is vorige week begonnen. Tussen de eerste adventsdag en Driekoningen klinken de karakteristieke klanken van het instrument. Zaterdagmiddag tussen 14.30 tot 16.30 uur kun je kijken en luisteren hoe dat moet bij Museum Havezate Mensinge in Roden. Op het voorterrein van het museum wordt er gespeeld. Een week later is er ook nog een kans om het midwinterhoornblazen te bewonderen.

Filmpje pakken overdag

Warmer dan 5 graden Celsius lijkt het niet te worden dit weekend, gelukkig voor de koukleumen zijn er ook activiteiten binnen. Door de gedeeltelijke lockdown moeten musea, theaters en bioscopen de deuren om 17.00 uur sluiten. Een museumbezoek kan sowieso overdag, sommige theaters hebben nog een voorstelling in de middag geprogrammeerd, maar vooral bioscopen hopen dat filmliefhebbers een paar uur eerder dan gewoonlijk de donkere zaal inlopen.

Thuis uit eten

Ook restaurants moeten zich aan de vervroegde sluitingstijden houden. Sommige restaurants besloten daarop de deuren te sluiten, omdat alleen een lunch serveren niet uitkan. Maar veel Drentse zaken hebben net als tijdens de eerste lockdown de bestel- en bezorgbakjes weer van de plank gehaald om zo hun diners alsnog te kunnen serveren.

Wandel en ontmoet

Staatsbosbeheer heeft voor zondagmiddag een ontmoetingswandeling georganiseerd. Samen met een gids trekt een groep volwassenen om 13.30 uur het Nationaal Park Drents-Friese Wold in vanaf Appelscha. Onderweg kun je twee uur lang nieuwe sociale contacten opdoen of bestaande verbeteren. Na afloop is er koffie met cake. Opgeven vooraf is noodzakelijk.