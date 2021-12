Handbalsters beginnen WK met recordzege op Puerto Rico

Oranje ondervond in de jacht op titelprolongatie niet veel tegenstand van Puerto Rico. Hoewel de tegenstander nog de score opende, liepen de Nederlandse handbalsters al snel uit naar 7-1 via treffers van onder meer Kelly Vollebregt en aanvoerster Danick Snelder, die haar 200e interland speelde. Bij rust was het verschil al zeventien treffers met 23-6 en had ook de ingevallen Estavana Polman gescoord.

Alle speelsters krijgen kans

In de tweede helft liep Oranje snel veel verder uit en kregen alle speelsters van bondscoach Tijsterman speeltijd, waaronder dus ook de in Borger en Emmen opgegroeide Freriks. De hoogste score van de Nederlandse handbalsters op een WK van 53-15 in 2011 tegen Australië werd in de slotfase uit de boeken gespeeld door de laatste treffers van Inger Smits en Zoë Sprengers. Vollebregt en Bo van Wetering waren goed voor acht treffers. Snelder en Smits scoorden zeven keer en Sprenger maakte er zes.

Oranje neemt het zondag in de groep nog op tegen Oezbekistan en dinsdag is Zweden de tegenstander. De Nederlandse handbalsters versloegen twee jaar geleden Spanje in de WK-finale in Japan.