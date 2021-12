Nieuw boek over boerenopstand Hollandscheveld in de maak

Het is niet voor het eerst dat Ten Caat een boek over de opstand schrijft, in 1994 kwam Opstand der braven uit. "Dat boek wordt opnieuw uitgegeven komend jaar", zegt hij. In dat boek blikt hij onder anderen met boer Klaas Hartman terug op opstand in 1963. Hartman was een van de boeren waar het conflict om draaide. Maar er zijn nog genoeg verhalen over om een nieuw boek te maken, vindt Ten Caat.

Oproer

Ten Caat zelf geeft nog even een geschiedenislesje. "Het gaat over het conflict dat er was tussen de boeren en de overheid. Het was een relatief klein deel van de boeren, want het was natuurlijk niet de hele boerenstand die in opstand was. Het waren de zogenoemde vrije boeren." Die boeren wilden niet betalen aan het door de overheid ingestelde Landbouwschap.

"Dat Landbouwschap legde heffingen op, deze boeren waren het daar niet mee eens en weigerden die heffing te betalen. In Hoogeveen en omgeving was de groep die daar bij hoorde redelijk groot. De boerenleider Hendrik Koekoek was een geboren en getogen Hollandschevelder", legt Ten Caat uit. "Hij woonde niet meer in Hollandscheveld, maar was wel de leider van boerenpartij. Hij wist het voor elkaar te krijgen dat de niet-georganiseerde boeren zich toch organiseerden in die 'vrije boeren' en massaal werd er door die boeren geweigerd om de heffing van het Landbouwschap te betalen."

Het leidde ertoe dat de boerderijen van zeven boeren in de omgeving van Hoogeveen onder dwang in de verkoop gingen. Vier boeren betaalden daarop alsnog hun afdracht. "Drie bleven er over en die hebben na de verkoop van 1961 nog twee jaar in die boerderijen gewoond en toen zei het Landbouwschap: jullie moeten eruit."

Bertus ten Caat werkt opnieuw aan een boek over de Boerenopstand (Rechten: RTV Drenthe)

Opstand

En die uithuisplaatsing was begin maart 1963 reden tot de opstand. "We hadden net een gigantische winter achter de rug en die duurde tot begin maart voort. De auto's konden over het ijs, er stonden duizenden mensen op. Ze werden allemaal opgeroepen: die boerderijen worden ontruimd, dus wees erbij. Vanuit Zeeland, Groningen, de Veluwe, overal kwamen ze vandaan", weet Ten Caat.

"Daartussen bevond zich een groot aantal regionale jongeren", vervolgt hij. Een van die jongeren was de 11-jarige Bertus ten Caat zelf. De steunbetuiging aan de uitgezette boeren ontaarde in rellen. Ten Caat: "De veldslag kwam met name door de jongeren die dat veroorzaakten, het waren niet zozeer de boeren. Ze vulden hun zakken met grind om die in sneeuwballen te stoppen en daarmee te gooien."

Grote impact

In het slaperige Hollandscheveld, waar het jaarlijkse dorpsfeest het hoogtepunt van het jaar vormde, had de opstand grote impact. "Het was sensationeel wat er gebeurde in zo'n dorp als Hollandscheveld. Mensen met camera's en je hoorde op de radio verslagen vanuit Hollandscheveld. Joop van Zijl, bekende nieuwslezer, stond bij Café Mol en vertelde dat hij met tranen in de ogen stond. Dat kwam niet omdat hij verdriet had, maar vanwege de traangasbommen", ratelt Ten Caat de verhalen op.

Ten Caat hoopt in zijn nieuwe boek meer ervaringen van ooggetuigen te krijgen. "Van politiemensen en van jeugd van toen. En als er mensen zijn die foto's hebben gemaakt hoor ik dat ook graag via info@hollandscheveld.nl."

