Energietuin Assen moet voor stroom én de natuur zorgen

"Een energietuin is eigenlijk een zonnepark, een veld met zonnepanelen", vertelt Christiaan Teule van Natuur en Milieufederatie Drenthe. "Maar dan met extra waarden erin. Zo besteden we aandacht aan ecologie, recreatie en educatie. Mensen kunnen recreëren en genieten van de natuur die komt in dit gebied."

Laten zien dat het kan

De energietuin gaat ruim 21 megawatt aan duurzame stroom opleveren. Dat is genoeg voor meer dan 6000 huishoudens. Remi van Beekum, van voedselbos de Hommelgaard, adviseert het project over beplanting en ecologie. "Ik vind groene energie en biodiversiteit heel belangrijk. En in dit project kan ik mijn steentje bijdragen om beide te combineren."

Van Beekum hoopt dat de energietuin een voorbeeld kan zijn voor andere projecten. "Ik denk dat er op dit moment veel zonneparken worden aangelegd die te weinig rekening houden met ecologie en dat vind ik een gemiste kans."

Een overzicht van de plannen voor de energietuin in Assen (verhaal gaat verder onder de video):

Teule hoopt dat projectontwikkelaars in de toekomst altijd goed gaan nadenken over de extra waarde die je kan toevoegen aan een zonnepark. "Dit betekent dat je vanaf het begin al nadenkt over ecologie, recreatie en educatie. Ik hoop echt dat ontwikkelaars en beleidsmakers dit tussen de oren krijgen. Vooral als er een grote ingreep in een gebied wordt gedaan. Wij willen daarin een voorbeeld stellen."

Eigen thema

Het gehele terrein bestaat uit zeven kavels met ieder een eigen thema. "Daar hebben we bijvoorbeeld een kavel waar we meer met voedsel bezig zijn", zegt Van Beekum wijzend naar een stuk land verderop. "En hiernaast is een kavel waar we met bodemverbetering bezig zijn en waar we nu staan focussen we ons op vogels."

Aan de overkant van de kavel staat een rij eiken. "Dat is een beetje saai", vindt Van Beekum. "Dus daartussen gaan we allerlei struiken planten waar we vogels proberen te helpen met het zoeken van beschutting."

Deel van Assen

De plannen voor de energietuin lopen sinds 2016. "Als het goed is wordt er in het voorjaar van 2022 begonnen met de bouw van de tuin", vertelt Christiaan Teule enthousiast. "Dan worden de eerste zonnepanelen gelegd. En met een beetje mazzel worden de eerste planten deze winter gepoot, die moeten namelijk sterk worden voordat de panelen komen."

De energietuin wordt gebouwd door Bronnen van Ons, een coöperatieve zonne-ontwikkelaar, en door Engie. "Uiteindelijk wordt de tuin eigendom van Engie en van energiecoöperatie duurzaam Assen", vertelt Teule. "De energietuin wordt dus deel van Assen en wordt ook eigendom van de bewoners van Assen. Dat maakt de tuin natuurlijk extra bijzonder."

Lees ook: