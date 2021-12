Qbuzz: laat pendelbus tussen Emmen en Ter Apel van eerste tot laatste trein rijden

Edwin Kuiper is bestuurder bij FNV Streekvervoer. Michel van de Mark is directeur marktontwikkeling bij Qbuzz. Karin Zwaan zit voor de VVD in de Provinciale Staten. De drie zijn in Cassata te gast om het te hebben over de problemen met buslijn 72 en 73 van Emmen naar Ter Apel.

Onveilige situaties

FNV voert dit weekend actie. Chauffeurs die zijn aangesloten bij de vakbond nemen geen passagiers mee, vanwege de onveilige situaties waar de chauffeurs mee te maken krijgen in de bus. "Onveilig is dat je geïntimideerd en bedreigd wordt. Als je 's ochtend begint, dat je na 5 minuten al de eerste problemen krijgt. Dat je gebaren naar je toe krijgt, dat er gescholden wordt en zo nu en dan fysiek geweld", somt Edwin Kuiper op. "Het doet ons ook pijn", reageert Michel van de Mark. "We hebben chauffeurs met tranen in de ogen gesproken." Karin Zwaan heeft ook buschauffeurs gesproken. "Spreek ik een vrouwelijke chauffeur in feiten vijf woorden tegen je zegt en in huilen uitbarst. De emmer is vol."

De overlast komt vooral van asielzoekers uit veilige landen, ook wel veiligelanders genoemd. Zij maken weinig kans op een verblijfsvergunning in Nederland. "Van een Syrisch gezin heb je geen last", zegt Kuiper. Hij legt uit wat in de meeste gevallen het probleem is: "Heel concreet: het gaat bijna altijd om mensen die niet willen betalen voor de rit."

Pendelbus

Oplossingen zijn er al wel gekomen, maar die lijken nog niet zo te helpen. Zo is er een pendelbus die rijdt tussen Emmen en Ter Apel. Die pendelbus is er voor asielzoekers en moet de reguliere lijn ontlasten. Maar die bus rijdt niet de hele dag, en erg vol zit-ie ook niet. Michel van de Mark: "Niet iedereen weet dat er een pendelbus is. Het moet heel duidelijk zijn voor ze dat ze naar die pendel moeten. De begeleiding moet nog actiever." Edwin Kuiper weet wel een manier hoe het beter moet. Volgens hem moet er niet alleen bordje op het station Emmen met pendelbus staan, maar moet dat ook in het Arabisch. "Laten we beginnen bij de basis", reageert Karin Zwaan. "Het geweld moet stoppen."

Karin Zwaan, Edwin Kuiper en Michel van de Mark (Rechten: RTV Drenthe)

In juni legden de provincies Groningen en Drenthe zelf extra geld bij om de pendelbus uit te breiden. Dat was op verzoek van FNV en de chauffeurs zelf. "Iedere keer wordt aan die geldkraan gedraaid door Den Haag", zegt Michel van de Mark. Alle drie zijn het er wel over eens dat Den Haag de verantwoordelijke hierin is. De bus wordt namelijk betaald door het ministerie. "De financiering is nooit constant. Het is altijd een pleister voor dat moment. Dan wordt er weer lawaai gemaakt, door ons, door de bond of door de politiek. En dan wordt het weer even opgeschaald en daarna weer afgeschaald. Dat is het probleem dat er structureel onder zit. Er zit geen structurele oplossing."

Beveiliging

Qbuzz pleit ervoor om de pendelbus langer te laten rijden. "Van de eerste tot de laatste trein. Want mensen overnachten soms op het station." Daarnaast pleit Michel voor een verbetering van de communicatie. Behalve dat de pendelbus de hele dag moet rijden, vinden FNV en de VVD dat er ook constant beveiliging in de bus aanwezig moet zijn. "Absurd dat het moet", aldus Zwaan.

Volgens Karin Zwaan gebeurt nu ook onvoldoende dat mensen strafrechtelijk vervolgd worden. "Als ze meermaals de fout in gaan komen ze terecht in de handhaving en toezichtlocatie in Hoogeveen. Ik hoor verhalen van chauffeurs dat ze een paar dagen later die mensen vervolgens weer zien rondlopen."

Michel: "Deze doelgroep beweegt zich precies tot het punt dat je geen aangifte kan doen. Ze weten precies waar de grens ligt. En dat is ook het frustrerende. Ze bewegen precies op die scheidslijn." Zwaan concludeert: "Er moet eens structureel iets gebeuren."

