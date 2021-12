Restaurants worstelen met onzekerheid rondom kerst

Restaurant Sukade in Meppel heeft er lang over getwijfeld, maar de knoop is doorgehakt: wel een lunch met de kerstdagen en wie een kerstdiner wil kan dat bij het restaurant afhalen. "We zijn nu alle gasten die toch voor het diner hadden gereserveerd aan het nabellen", vertelt bedrijfsleider Bianca Meppelink. "We vertellen hen dat ze welkom zijn in de middag of dat ze een optie hebben om het diner bij ons af te halen. Als ze dat niet willen is het jammer en zien we hen volgend jaar graag weer."

Concessies

Het restaurant moet telkens concessies doen, ook wat betreft de menukaart. Waar het voorheen met kerst acht gangen serveerde, wordt de kaart dit jaar beperkt tot vijf gangen. "Met kerst werken we met luxere en meer producten dan op een reguliere dag", legt Meppelink uit. "Nu gebruiken we die luxe producten nog steeds, maar beperken we dus het aantal gangen. We kunnen dan van tevoren nauwkeuriger inschatten hoeveel we gaan gebruiken."

Ook Jan Wassens van horecagroothandel Horesca in Meppel ziet de worsteling. Volgens hem moeten restaurants zich inhouden, terwijl kerst juist de gelegenheid is om flink uit te pakken. "Het zijn de dagen waarin de chefs hun kunde presenteren", zegt hij. "Je pakt uit met mooie producten, glaswerk en servies.

Niet lunchen met kerst

Wassens ziet dat er wel fanatiek wordt besteld, maar dat restaurants net als vorig jaar inzetten op bezorgen en afhalen. Met name speciale borrel- en kerspakketten zijn volgens hem in trek. Maar dat betekent niet dat hij de omzet haalt van andere jaren. "Traditioneel gezien is kerst geen periode waarin je gaat lunchen in een restaurant", legt hij uit. "De lunch is ook zo kort. Veel horecazaken kiezen ervoor om helemaal dicht te gaan."

Ook Sukade heeft overwogen om de deuren voor een langere periode te sluiten. "Als je puur kijkt naar het financiële plaatje was dat de beste optie geweest", zegt Meppelink. "Maar dat is alleen vanuit financieel oogpunt. Het personeel wil bezig blijven en niet thuis zitten. En je wil ook niet dat de gasten je vergeten. Ons verhaal willen we blijven vertellen."

Olijven plukken

Hoe dan ook lijkt de rek eruit bij het personeel, hoeveel begrip er ook is voor de maatregelen. "Natuurlijk zijn we voor de buitenwereld en voor onze gasten zo positief mogelijk, maar de afgelopen maanden zaten we wel echt me de handen in het haar. Het wordt steeds moeilijk elkaar nog op te peppen."

Toch probeert het restaurant dat, bijvoorbeeld met een werkvakantie in Spanje, waar een aantal medewerkers olijven plukt voor verse olijfolie. "Je probeert telkens manieren te verzinnen om hen bezig te houden en plezier met elkaar te maken. Anders stroomt de puf eruit", besluit ze.

