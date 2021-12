DZOH herfstkampioen na moeizame overwinning op De Weide

Door de overwinning komt de ploeg van trainer Bert Doldersum in puntenaantal naast Gorecht, dat vandaag niet in actie kwam. Beide ploegen hebben 22 punten uit 8 wedstrijden. Het doelsaldo van de Emmenaren is echter beter. De Weide blijft één-na-laatste en heeft alleen NEC Delfzijl nog onder zich.

De Weide verdiend op voorsprong

DZOH kwam, door een corona-uitbraak op de club, na twee weken weer eens in actie. De ploeg had weinig kunnen trainen en dat was aan het spel wel te zien. De thuisploeg speelde slordig, leed veel balverlies en de scherpte ontbrak in de duels. De Weide profiteerde na 20 minuten. Nadat Strijker al een grote kans had gemist, scoorde Milan Ronkes de 0-1. De voorsprong was meer dan verdiend.

Maar net als vorige week tegen LTC, misten de Hoogeveners ook nu weer teveel kansen in de eerste helft. DZOH werd nauwelijks gevaarlijk, zodat de mannen van Doldersum niet mochten mopperen met een 0-1 ruststand.

Lang wachten op gelijkmaker

DZOH kwam beter uit de kleedkamer en begon een veel scherper aan de tweede helft. Dat leverde een aantal kansen op, maar aan de andere kant was De Weide een paar keer gevaarlijk in de counter. DZOH doelman Diederik Bangma mocht van geluk spreken toen Ronkes op de paal schoot.

Het duurde tot de 70ste minuut voordat DZOH langszij kwam. Youri Keen leek uit een hoekschop de gelijkmaker te maken, maar het was Daniel Sanafikhah die de bal het laatste zetje gaf en de 1-1 binnen tikte.

Youri Keen belangrijk

Ruim zes minuten later scoorde Keen wel. De verdediger schoot de 2-1, met een geplaatst schot van achttien meter achter doelman Renzo Hemmes, die kansloos was.

De Weide zocht vol de aanval, maar kreeg in de slotfase de deksel op de neus. Uit een counter maakte invaller Ruud Klingenberg aan alle onzekerheid een einde. Tim Aasman was niet zelfzuchtig en gunde de treffer aan Klingenberg.

Beide ploegen kunnen nu genieten van een vervroegde winterstop, omdat de competitie door de KNVB, vanwege de corona-maatregelen, wordt stilgelegd.