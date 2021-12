Bronneger bier wordt onder kameraden gebrouwen

Joran Haandrikman wilde graag in Gieterveen blijven wonen. Samen met vrouw Nadia kocht hij in 2019 in zijn dorp een horecapand. Hij wilde van een voormalig dorpscafé een zaak met meer restaurant dan bar maken. Dat is gelukt met AMOI. Terwijl ze aan het verbouwen zijn, komen zijn kameraden en zijn oom Roelof Rozenveld helpen.

Rozenveld brouwt al 25 jaar lang voor de leuk zijn eigen biertjes. En dat doet hij heel aardig. Hij nam vervolgens steeds meer biersoorten mee naar de verbouwing, waarna Haandrikman en Koops enthousiast werden. Het bier van Roelof moest de markt op. Ze proberen een zaadje te planten bij Rozenveld, die op zijn beurt reageert met: "Nee man, veel te veel gedoe. Moet je een KvK aanvragen etc. Moet ik met al dat bier langs slijterijen. Dat lijkt me allemaal niets." Haandrikman: "maar toen we wat later in Bronneger aan de keukentafel aanschoven met echte flesjes met een zelf ontworpen logo en etiketten ging hij overstag."

Gebrouwen in kameraadschap

Dan stellen Haandrikman en Koops voor om het met z'n drieën op te pakken. Roelof brouwt de biertjes en Joran en Gerard doen de horeca en de verkoop. Ze hebben onlangs opgeschaald en een nieuwe brouwinstallatie laten bouwen. Roelof's hobby-bier is inmiddels Bronneger bier en inmiddels hebben Gerard en Joran de voorliefde voor het brouwen van Roelof over genomen en brouwen de drie kameraden gezamenlijk.

De markt voor speciaalbieren is al overvol. Dus los van dat je goede biersoorten moet bouwen met je het ook nog met een pakkende naam in de markt zetten. Joran, Gerard en Roelof bedachten allitererende namen die allemaal slaan op familie en vrienden van het drietal. Koops: "De Olijke Onkel is natuurlijk Roelof als oom van Joran. Voor de Bokkige Boer vormde de vader van Joran de inspiratie. Kortom, Bronneger Bier wordt vanuit vriendschap en familie gebrouwen."

Bokkige Boer

Die bokkigheid van Jacob valt overigens hard mee. Hij hielp z'n zoon en schoondochter het mogelijk te maken om het voormalige dorpscafé over te nemen. Hij moest er wel even een nachtje over slapen. Verbouwde het samen met de anderen tot bar-restaurant en binnenkort wil hij nog met de oude zaal in het pand aan de slag om die ook nieuw leven in te blazen. "Je kunt dat maar beter klaar hebben als straks na de coronacrisis wel alles weer mag" zegt vader Haandrikman. Daarna droomt Jacob die ook nog steeds boer is om graan voor het mout en hop voor het Bronneger Bier zelf te gaan verbouwen. "Ik heb nog wel een hoekje land over", lacht hij proevend van een net aangeslagen vat dubbelbier van de drie bierbrouwende kameraden.