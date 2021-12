Hurry-Up blijft in België met lege handen achter

Over de grens kon trainer/coach van Hurry-Up Joop Fiege geen beroep op Sverre Jansen en topschutter René Jaspers doen. De huisgenoten zitten in quarantaine en stapten vanmiddag niet in de bus naar Tongeren.

Draaibal van Suelmann

Na 15-14 was het de thuisploeg die vlak voor rust een gaatje wist te slaan (19-15). "In de eerste helft hebben we niet goed gespeeld. Na de pauze zat het een beetje tegen", legt Fiege na de nederlaag uit.

Een draaibal van Ronald Suelmann betekende acht minuten voor tijd de 28-27. Een minuut later raakte de oud-aanvoerder van Hurry-Up in een leeg doel van Tongeren de paal. Fiege: "Het moet een beetje mee zitten. Maar ik ben vooral kritisch op onszelf. Ook zonder Sverre en René hadden we hier kunnen winnen."

Aansluiting met linkerrijtje

"We moeten in de spiegel kijken. We kunnen veel beter", besluit de coach, die zijn contract tot en met de lente van 2023 heeft verlengd, kritisch. Door de uitnederlaag verliest Hurry-Up de aansluiting met het linkerrijtje in de BENE-League en de Zwartemeerders moeten genoegen nemen met een plaats in de middenmoot.