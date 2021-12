Roy Eefting verrast zichzelf met winst op scratch bij Champions League

"Als je je gedurende al die wedstrijden zo kut voelt, dan is het wel heel lekker om te winnen. De andere dagen kon ik niet diepgaan en dat lukte nu voor het eerst wel", zei hij na afloop.

Pieksnelheid

"Ik heb me tijdens de wedstrijd rustig gehouden. Dat is gewoon de manier waarop ik het beste rijd. Dit is zoals ik eigenlijk alle scratches wil rijden. De vorige races reed ik eigenlijk niet met volle overtuiging en dan blijf je hangen. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik die echte pieksnelheid heb om er overheen te vallen en dan zolang mogelijk volhouden."

Champions League

De Champions League is een nieuwe competitie bij het baanwielrennen. De beste achttien sprinters van de wereld en de beste achttien duur-specialisten bij zowel de mannen als vrouwen zijn daarvoor uitgenodigd.

Eefting komt uit op de duuronderdelen. Buiten de scratch rijden de duurspecialisten ook nog een afvalkoers. Op deze discipline finishte hij gisteren als derde.

Achtste in eindklassement

De wedstrijd in Londen was de laatste wedstrijd van het klassement. De vijfde en laatste ronde in Tel Aviv is vanwege corona afgelast. Eefting is in de eindrangschikking op de achtste plek geëindigd.