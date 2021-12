vv Hoogeveen (zat) meldt zich in top na simpele zege bij Avereest

Na 9 van de 26 wedstrijden is het gat naar koploper Nieuwleusen 5 punten en bedraagt het verschil met nummer 2, ZZVV, drie punten.

"In het begin van het seizoen hebben we veel blessureleed gekend", vertelt de 37-jarige Marcel Linthorst. "Daardoor hebben we toch wel veel punten laten liggen. Nu is het hopen dat we deze lijn door kunnen zetten na de winterstop en dat er ook meteen gespeeld kan worden, want opnieuw zo'n voetballoze periode vanwege het coronavirus zie ik persoonlijk niet zitten."

'We willen naar de tweede klasse'

Over de aspiraties is Linthorst duidelijk. "We willen zo graag naar de tweede klasse en daar is de groep ook klaar voor. In de afgelopen vier seizoenen waren we telkens dichtbij, maar werden we twee keer 4e en twee keer 2e. En wat ik zelf ga doen? Ik voel me eigenlijk elk seizoen fitter worden, dus ik ga nog wel even door."

Linthorst en zijn ploeggenoten hadden gistermiddag in ieder geval een prima middag in Avereest. De vroege 0-1 van Jan ten Cate was een prima opsteker en behoudens een enorme kopkans voor Jurgen Visscher bleef Hoogeveen verdedigend eenvoudig op de been. Na de snelle 0-2 na rust van Sander van Veen was duel eigenlijk wel gespeeld, al moest Hoogeveen-doelman Raymond Slot nog wel twee keer aan de bak. Invaller Ismael Ucan tilde daarna met twee treffers de score naar 0-4, waarna Linthorst dus verantwoordelijk voor de mooiste treffer van de middag.